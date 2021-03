Koh-Lanta 2021 : Candice en couple, elle dévoile le visage de son mari sur Instagram (Photos)

Denis Brogniart reprend du service sur TF1. En effet, l'animateur présente la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes" dont le tournage a eu lieu pour la première fois en Polynésie française à cause de la crise sanitaire actuelle. Au casting, les téléspectateurs s'apprêtent à faire la connaissance de vingt nouveaux candidats, dix femmes et dix hommes. Parmi eux Candice, une jeune aventurière de la Loire qui vit à Saint-Etienne. Elle est instructrice de survie "pour des stages qu'elle anime partout en France et à l'étranger", a précisé Le Progrès.

Dans son portrait diffusé sur le site de MYTF1, Candice annonce la couleur : le sport, c'est son dada ! "Je me prépare comme jamais à faire des heures de sport, m'entraîner", dit-elle. Et de poursuivre sur son activité : "Etre expert en survie, c'est avoir du bon sens, du sang-froid, une bonne capacité d'adaptation et un bon mental. Une aventure comme 'Koh-Lanta', je pense que c'est un petit peu le défi ultime que je pourrais me lancer. Je m'interdis de ne pas réussir les choses. La petite phrase : 'L'essentiel, c'est de participer', ça je ne comprends pas. Pour moi non, il n'y a de la place que pour ceux qui réussissent".

Un an de mariage célébré

Sur sa page Instagram, Candice partage son quotidien, de ses activités sportives à ses retrouvailles en famille en passant par ce jour où elle a profité du confinement pour faire du sport chez elle en courant pendant 2 heures autour de son lit. Elle file aussi le parfait amour avec Cédric, son mari depuis juillet 2019. Ensemble, les amoureux profitent de moments complices en vacances, ou lors d'activités extérieures (voir notre diaporama ci-dessus).

En juillet dernier, à l'occasion de leur un an de mariage, Candice a partagé un cliché inédit de son union avec Cédric accompagné de la légende suivante : "06.07.2019. Noces de coton. Voilà ! Déjà 1 an que nous nous sommes dit OUI à la mairie. Encore pleins de nouveaux projets en tête", a-t-elle écrit. L'aventurière de "Koh-Lanta" avait déjà publié des photos de l'évènement, s'affichant plus radieuse que jamais dans une magnifique robe blanche.

Par Clara P