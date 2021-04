Koh-Lanta 2021 : Candice en froid avec Maxine et Laure ? Elle répond (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Candice : Cette élimination a été hyper frustrante. J'ai un énorme sentiment d'inachevé et j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Je m'étais vraiment préparée et j'avais les capacités d'aller beaucoup plus loin que ça. J'étais frustrée d'être sortie aussi tôt et encore plus, de la manière dont ça s'est passé. Ça a été une grosse déception sur le moment.

Non Stop People : Qu'avez-vous ressenti lors de ce conseil, notamment vis-à-vis de Laure et Maxine, en qui vous aviez confiance ?

Candice : J'avais une partie de moi qui avait conscience que ça pouvait arriver parce que je me disais que c'était un peu trop beau pour être vrai, la manière dont ça se passait. Mais en me confiant à elles et en leur proposant une stratégie collective pour le collier d'immunité, j'avais vraiment envie de leur faire confiance. Voir qu'elle m'avait menti les yeux dans les yeux, main dans la main, c'était un peu blessant. Et puis, ce ne sont pas du tout des choses qui sont dans mes valeurs. Après, ça reste un jeu. Il faut bien éliminer les gens au fur et à mesure, même si je suis un peu dégoûtée que ça tombe sur moi et de la manière dont ça a été fait. Ça m'a beaucoup étonné que ça vienne d'elles, des valeurs qu'elles voulaient transmettre l'une et l'autre, j'ai été très, très surprise.

Non Stop People : Est-ce que c'est une trahison pour vous ?

Candice : Trahison, c'est peut-être un mot un peu fort. Dans le contexte du jeu, oui, c'est une trahison et c'est compliqué d'accepter ça. Après, j'accepte ma sentence.

Non Stop People : Parleriez-vous aussi d'injustice ?

Candice : Même si la stratégie venait de base de Laure et Maxine, c'est un peu l'équipe toute entière qui a décidé de m'éliminer. J'ai été déçue par rapport à ça. Je me suis vraiment donnée pour essayer de leur apporter des choses et puis j'ai essayé de le faire vraiment en prenant des pincettes, en faisant attention dans ma manière de dire les choses. C'était frustrant d'être remerciée plutôt comme ça.

Non Stop People : Avec le recul, comprenez-vous aujourd'hui ce que vos camarades vous reprochaient ?

Candice : Oui. Déjà, je suis arrivée en tant que chef. J'ai voulu trouver le moyen d'être légitime donc je me suis servie de mes connaissances et de mes compétences en survie. J'ai essayé de les partager avec eux. Mais, heureusement ou malheureusement, on était dans une équipe où le niveau de survie était déjà très élevé, les garçons s'étaient entraînés chez eux, avaient regardé des tutos. Je sais que Jonathan avait fait un stage de survie. À ce moment-là, je ne savais pas forcément tout ça. Je pense que, pour les hommes, ça les a un petit peu frustrés que j'arrive et que je leur donne un package en leur donnant des conseils sur la manière de faire du feu, un abri, sur ce qu'on pouvait manger. J'ai vraiment essayé de ne rien imposer, c'était que de la suggestion.

Non Stop People : Mais eux visiblement l'ont ressentis comme ça, que vous imposiez justement...

Candice : Oui. Pourtant, j'ai vraiment essayé de faire attention. Quand on regarde d'autres éditions, c'est déjà arrivé qu'on reproche la même chose à des aventuriers. Mais c'était vraiment des aventuriers qui n'écoutaient personne, qui donnaient des ordres. Moi, je n'ai pas du tout fait comme ça.

"Ca ne sert à rien d'attaquer qui que ce soit"

Non Stop People : Pour expliquer son vote, Maxine dit de vous que êtes "très forte en survie", mais qu'à force de vous concentrer "vraiment que là-dessus", vous avez oublié "d'apprendre à connaître" les aventuriers... Etes-vous d'accord avec elle ?

Candice : Plus ou moins parce que c'est vrai qu'au début, je me suis un peu donnée corps et âme dans la survie les deux premiers jours. Puis après, une fois qu'on était bien installée, j'ai essayé vraiment à apprendre à tous les connaître, à me rapprocher, mais ça venait de leur part. Ils n'ont pas cherché à m'intégrer plus qu'autre chose et ils sont restés sur les premières impressions qu'ils s'étaient faites. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça.

Non Stop People : Et sur le côté "intrusive", "envahissante" que Laure mentionne lors du conseil, qu'en pensez-vous ?

Candice : J'ai encore moins compris. C'est très paradoxal parce qu'à la fois, je m'impose trop et je suis trop en retrait. Mais là, Laure m'avait dit droit dans les yeux comme quoi je ne me livrais pas assez, je n'étais peut-être pas assez ouverte et là, elle me dit : 'T'es trop intrusive'. Entre ce qu'elle me dit et ce qu'elle dit derrière, ce n'est pas du tout le même discours. Après, il ne faut pas oublier qu'au moment du conseil, quand on doit justifier nos votes, on n'a pas forcément beaucoup de temps. On est dans un contexte un peu stressant, donc il faut trouver du tac au tac des justifications à donner.

Non Stop People : Quelles sont vos relations avec Laure et Maxine aujourd'hui ?

Candice : On n'a pas encore eu le temps de se recroiser. C'est vrai que ce serait chouette de pouvoir parler de visu, mais le contexte a fait qu'on n'a pas pu tous se réunir, on n'a pas pu avoir notre avant-première. C'est plus simple de parler de visu que par téléphone. Je suis en contact un petit peu avec elles. Après, on n'a pas forcément parlé de tout ça. Ça reste un jeu, j'ai conscience de tout ça, donc j'arrive à faire la part des choses. Je ne blâme pas les personnes, même si c'était une stratégie qui était à l'opposé total de mes valeurs, je ne suis pas dans une guerre contre elles. Si j'ai un truc à dire aux téléspectateurs, c'est vraiment : prenez du recul. Il faut que ça reste un jeu, même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne sert à rien d'attaquer qui que ce soit.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Candice : J'ai eu la chance de voyager dans un contexte quand même très chouette. J'ai pu faire de belles rencontres. Je m'entends très bien avec Marie. On a un projet d'aventure ensemble. Avec Frédéric aussi. On aurait pas cru à l'écran, mais il fait partie des aventuriers dont je suis le plus proche. J'ai une tendance à être un peu trop gentille. Dans un jeu comme 'Koh-Lanta', il faut être beaucoup plus méfiante. Mais je n'avais pas envie d'être méfiante à ce stade du jeu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P