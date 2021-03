Koh-Lanta 2021 - Candice instructrice de survie : ces autres activités qu'elle exerce

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui démarre ce vendredi 12 mars sur TF1. Baptisée "les armes secrètes", cette édition 2021 a été tournée pour la première fois en Polynésie française, coronavirus oblige. Lors de la conférence de presse organisée en février dernier par la production, Denis Brogniart s'était confié, révélant les coulisses du protocole sanitaire mis en place contre le coronavirus. "Il y a des équipes qui ont pris les choses en main avec les autorités. On a mis en place un protocole extrêmement strict, respecté par tout le monde - les candidats, tous les techniciens, la production, et moi-même - pour qu'on puisse former cette bulle sanitaire face au Covid, qui existe en Polynésie", disait-il. Un tournage qu'il a qualifié de "particulier" car toute l'équipe a dû rester sur un bateau.

Côté casting, la production a fait appel à 20 nouveaux candidats, dix hommes et dix femmes. "On cherchait l'affrontement (...) Ça ne veut pas dire un casting meilleur physiquement que les précédents. On a voulu aller chercher cette envie d'en découdre parmi les personnes qui ont postulé. On voulait des gens capables de s'en sortir", expliquait Julien Magne, le directeur des programmes d'ALP.

Une habituée des plateaux

Candice fait partie du casting de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta". Et à 25 ans, cette dernière se consacre pleinement à l'une de ses passions, le sport. "Je me prépare comme jamais à faire des heures de sport, m'entraîner", dit-elle dans son portrait. Originaire de la Loire et vivant à Saint-Etienne, la jeune femme est instructrice de survie "pour des stages qu'elle anime partout en France et à l'étranger", précise Le Progrès. Une activité qu'elle maîtrise à 100%. "Etre expert en survie, c'est avoir du bon sens, du sang-froid, une bonne capacité d'adaptation et un bon mental. Une aventure comme 'Koh-Lanta', je pense que c'est un petit peu le défi ultime que je pourrais me lancer", continue-t-elle.

Mais ce n'est pas tout. Photographe de métier, Candice est aussi chroniqueuse pour l'émission "7 à Vous" diffusée sur la chaîne de télévision TL7 (Télévision loire 7). Sur sa page Instagram, elle a dévoilé des photos et vidéos de ses passages dans le programme. En février dernier, la jeune aventurière a chaussé ses bottes de ski et s'est emparée de son micro pour partir à la découverte de Planfoy, une commune française où elle a pris "un peu de hauteur" pour découvrir la via Ferrata "dans une ambiance magique et glaciale" (voir ci-dessous). Tout un programme !

Par Clara P