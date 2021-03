Koh-Lanta 2021 - Candice : pourquoi son comportement agace chez les rouges

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Au casting, la production a fait appel à 20 nouveaux candidats anonymes. Depuis le debut de l'aventure, deux d'entre eux ont été éliminés - à savoir Sylviane et Marie - et une nouvelle candidate a fait son arrivée la semaine dernière pour renforcer l'équipe jaune après leur victoire sur le jeu de confort. Cette édition 2021 a aussi été l'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec Candice, une instructrice de survie de 25 ans.

Mariée à Cédric depuis juillet 2019, cette dernière exerce d'autres activités en plus de celle de coach de survie. Photographe de métier, elle est aussi chroniqueuse pour l'émission "7 à Vous" diffusée sur la chaîne de télévision TL7 (Télévision loire 7). Sur sa page Instagram, elle a dévoilé des photos et vidéos de ses passages dans le programme, notamment en février dernier, où elle a chaussé ses bottes de ski et s'est emparée de son micro pour partir à la découverte de Planfoy, une commune française où elle a pris "un peu de hauteur" pour découvrir la via Ferrata "dans une ambiance magique et glaciale".

"Il faut savoir rester discret..."

Si Candice n'a pas hésité à prodiguer ses conseils en matière de survie sur le camp des rouges dans "Koh-Lanta, les armes secrètes", son initiative n'a pas plu à tout le monde. En effet, la jeune femme a agacé certains de ses coéquipiers. Une situation qu'elle n'ignore pas, puisqu'elle se savait en danger la semaine dernière lors du conseil. C'est pourquoi elle a sorti sa moitié de talisman - sans en parler à Hervé - afin d'être immunisée. Mais pourquoi la candidate ne fait pas l'unanimité ? À Purepeople, Marie s'est confiée. "On ne peut pas plaire à tout le monde, il y aura toujours des choses à redire. Mais déjà, faire des remarques sur quelqu'un qui nous a donné du feu et permis d'avoir un lieu de vie confortable, je trouve ça un peu dommage", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Après, je peux comprendre aussi dans le sens où c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, qui a besoin d'exprimer ses émotions et qui le faisait peut-être trop. Elle a oublié qu'on était dans une aventure, qu'on ne se connaissait pas avant et qu'on a tous des caractères et des personnalités différentes. Il faut savoir rester discret, et je pense que cela lui a porté préjudice dès le début de l'aventure. Au bout du deuxième jour, son nom circulait déjà avant un éventuel conseil". Une analyse que Marie nous a aussi faite lorsque la question du rôle de leader chez les rouges a été abordée. "Candice aurait voulu avoir ce rôle, mais c'est compliqué. C'est quelqu'un de très humain, peut-être un peu trop et ça ne plaisait pas à tout le monde (...) Je lui avais dit de canaliser ses émotions, qu'elle était top, mais que malheureusement, on était dans 'Koh-Lanta' et qu'il fallait essayer d'avoir un juste milieu entre ses émotions et la réalité", nous expliquait-elle.

Par Clara P