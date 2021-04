Koh-Lanta 2021 : cette phrase de Vincent qui a fait mourir de rire la Toile

C'est désormais un rendez-vous obligatoire pour les téléspectateurs de TF1. Ce vendredi 23 avril, la chaîne diffusait un nouvel épisode de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Dans ce dernier, les candidats s'affrontaient une nouvelle fois après la réunification et tentaient de ne pas se retrouver au coeur d'une mauvaise stratégie.

Et Vincent, l'ancien jaune avait une lourde responsabilité sur les épaules. La semaine dernière lors des ambassadeurs, il a promis à deux candidates rouges de les protéger et de ne pas voter contre elle. Promesse qu'il a tenue puisque c'est Shanice a été éliminée.

"I don't want this !"

L'attitude de la jeune femme commençait à agacer les téléspectateurs. Après avoir mené une stratégie pour éliminer Adrien, Shanice se montrait trop autoritaire sur le camp. Et si l'aventurière est dehors, c'est en partie à cause de Vincent qui a voté contre elle à la dernière minute. Elle a tenté pendant de longues heures de le convaincre de briser son alliance avec Laure, sous peine de l'éliminer au prochain conseil, ce qu'il a refusé de faire.

En interview face à la caméra, Vincent a prouvé son désaccord en déclarant : "I don't want this !". Une phrase sortie avec une certaine intonation qui a provoqué l'hilarité chez les téléspectateurs. Sur Twitter, ils ont été nombreux à reprendre sa phrase : "Ce 'I don’t want this' appartient à la légende maintenant", "Vincent : 'I don’t want this !' J’en peux plus de lui, il me fume !". Une internaute est même allée plus loin en déclarant : "Si Vincent a mis Shanice, je me fais tatouer "I don't want this" en son honneur".

-"I dont want this"

-élimination de Shanice

Il a rendu culte l'épisode de ce soir #KohLanta pic.twitter.com/lVBM74O2uX — Born in the 80' s (@trampoline87) April 23, 2021

I DONT WANT THIS !! Vincent c’est vraiment le roi de cette saison #KohLanta pic.twitter.com/pu9G114OSl — BLM (@j_laughsatu) April 23, 2021

Myriam :

« la suite de l'aventure va être croustillante comme tu la voulais shanice » *sourire hautain*



qui lui dit qu'elle a déjà perdu???



Vincent il va nous sortir son meilleur « I don't want this » ça va la remettre à sa place la cocotte. #KohLanta pic.twitter.com/yaGwzkiSdH — 미소ʰᵒʸᵃ (@hopiicl) April 23, 2021

Shanice: "Avec Myriam et mes larbins on ira sur les poteaux"



Vincent:#KohLanta pic.twitter.com/Vmj1kpkHIh — Thé Lourson (@teddykch) April 23, 2021

Par J.F.