Koh-Lanta 2021 : comment sont choisis les noms des équipes ?

Place à la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" ! Ce vendredi 12 mars, Denis Brogniart reprend les commandes du jeu d'aventure qui cartonne depuis de nombreuses années sur TF1. En février dernier, une conférence de presse en distanciel - coronavirus oblige - a été organisée avec les équipes de production et les médias, dont Non Stop People. L'occasion d'en savoir plus cette édition 2021 qui compte une grosse nouveauté, celle des "armes secrètes".

"Ce sont des armes qui, pour certaines, se méritent. Leur recherche et la trouvaille ultime peut être particulièrement compliquées et périlleuses", a confié Julien Magne, directeur des programmes d'ALP. Il a poursuivi en révélant comment cette idée a germé au sein de la production. "C'était de se dire : 'Comment venir perturber les certitudes ?' Après autant de saisons, on a certains aventuriers qui sont des experts (...) qui connaissent sur le bout des doigts l'aventure. Il faut donc les perturber, que ce ne soit pas la répétition de ce qu'ils ont pu voir précédemment. On avait envie depuis plusieurs saisons d'amener autre chose que les colliers d'immunité".

Un travail "en amont" réalisé par la production

Lors de cette conférence de presse de "Koh-Lanta", la question de la composition des équipes a été posée. En effet, l'un de nos confrères a voulu savoir comment sont choisis les noms des équipes dans l'aventure. "Il y a tout un travail en amont d'ancrage d'une saison de 'Koh-Lanta' dans la culture locale. Et là, c'était un plaisir (...) C'est comme une évidence d'avoir 'Koh-Lanta' en Polynésie française (...) En fonction des saisons, ça peut être des lieux, ça peut vouloir dire des choses comme on l'a fait lors de la saison des 4 Terres aux Fidji, ce sont des endroits", a répondu Julien Magne. "C'est très important de rendre hommage et de mettre en avant le nom des pays qui nous accueille", a précisé Alexia Laroche-Joubert. Quels seront les noms donnés cette année aux deux équipes de la saison, les rouges et les jaunes ? Suspense !

Par Clara P