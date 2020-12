Koh-Lanta 2021 : Denis Brogniart fait de nouvelles révélations

Quelques semaines après la grande finale de Koh-Lanta les 4 Terres, la prochaine saison du jeu d’aventure de TF1 se prépare activement. Alors que le tournage de l’édition 2021 a déjà eu lieu, Denis Brogniart a accepté de faire quelques confidences à nos confrères de Télé 7 jours. Et lors de cet entretien, l’animateur a révélé avoir été ravi de tourner en Polynésie pour cette nouvelle édition : "Une formidable découverte. J'en ai vraiment pris plein les yeux avec les paysages et j'ai adoré l'accueil des Polynésiens. En raison de la pandémie, nous avons dû respecter un protocole très strict, avec un test Covid avant de décoller, plusieurs jours à l'isolement sur place, puis un second test. J'ai eu la chance d'être confiné sur l'île de Moorea, en face de Tahiti. J'ai hâte d'y retourner cette fois avec toute ma famille, pour la lui faire découvrir".

"Tout est réuni pour que ce cru 2021 soit exceptionnel"

Face aux nombreuses demandes des internautes, Denis Brogniart en a dit un peu plus sur Koh-Lanta 2021 : "La prochaine édition de Koh-Lanta a été tournée dans l'archipel des îles Sous-le-Vent à Taha'a et Raiatea avec des candidats anonymes. Je ne veux rien dévoiler pour maintenir le suspense, mais tout est réuni pour que ce cru 2021 soit exceptionnel". Quelques semaines plus tôt, Denis Brogniart s’était confié à Puremédias sur ce tournage assez spécial en raison de la crise sanitaire actuelle : "Étant dans une bulle sanitaire, sans contamination possible, les candidats ont pu évoluer comme d'habitude. Vous les verrez se prendre dans les bras comme dans n'importe quelle saison de Koh-Lanta. Je ne vous cache pas qu'il a été compliqué et stressant. Je peux même vous dire que je n'ai jamais été autant soulagé lors des applaudissements qu'on se donne traditionnellement à la fin du tournage du conseil du jury final. Mais on y est arrivé ! Tout le monde a joué le jeu".

Par Alexia Felix