Koh-Lanta 2021 : des armes secrètes déjà en jeu, Sylviane éliminée

La nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes" a démarré avec une image forte : celle des 20 candidats anonymes au casting arrivant chacun dans une pirogue pour démarrer cette nouvelle aventure qui promet d'être riche en rebondissements. Et dès leur présence sur l'île, Denis Brogniart a lancé la toute première épreuve de cette édition 2021. L'objectif de chaque duo fille/garçon : réussir à faire du feu.

Après plusieurs minutes de suspense, deux binômes se sont imposés et ont remporté un précieux avantage pour la suite de la compétition, à savoir Candice/Hervé (capitaines de l'équipe rouge, les ORO) et Aurélien/Laëtitia (capitaines de l'équipe jaune, les TOA). En plus de devoir composer leurs équipes, ces derniers ont chacun reçu des mains de Denis Brogniart un bout de talisman - première arme secrète du jeu - utilisable jusqu'au conseil de la réunification. Jouer seul, il peut les protéger. Jouer conjointement, il peut leur permettre de renverser les votes.

"L'épreuve a été foirée à cause de moi"

En arrivant en dernière position de cette première épreuve de "Koh-Lanta", Shanice, Mathieu, Frédéric et Élodie ont eu une pénalité, celle d'inscrire leurs prénoms sur un bulletin et de le déposer dans l'urne. Au lendemain de ce début d'aventure, les candidats ont disputé la toute première épreuve d'immunité de la saison. Si Élodie a lourdement chuté pendant la compétition - elle a été évacuée puis placée en observation - cette dernière a pu revenir dans sa tribu. À noter que ce sont les rouges qui ont remporté l'immunité, les jaunes ayant été considérablement ralentis par Sylviane, la doyenne du camp.



Menacée d'éviction - tout comme Élodie qui a déjà un vote contre elle - Sylviane n'a pas tardé à sillonner l'île pour tenter de trouver un collier d'immunité ou bien une arme secrète. Des efforts qui n'ont malheureusement rien donné. Lors du conseil, cette dernière a pris l'entière responsabilité de l'échec de son équipe lors de l'épreuve. "Je culpabilise. Si on est là, c'est à cause de moi", a-t-elle lâché. Une fois les votes dépouillés, la sentence est tombée : Sylviane a été éliminée. "Je ne suis pas surprise. L'épreuve a été foirée à cause de moi, du coup, je comprends qu'ils votent contre moi. J'aurais fait la même chose", a-t-elle dit avant de quitter le conseil.

Rendez-vous le vendredi 19 mars 2021 à 21h05 sur TF1 pour découvrir l'épisode 2 de "Koh-Lanta, les armes secrètes".

Par Clara P