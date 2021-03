Koh-Lanta 2021 : des candidats positifs au coronavirus avant le tournage ?

"Koh-Lanta", nouvelle saison... C'est parti ! Pour cette première édition de l'année, les 20 candidats anonymes et les équipes de production ont posé leurs valises en Polynésie française. Sur place, ils ont retrouvé Denis Brogniart, l'emblématique présentateur de l'émission pour une aventure placée sous le signe des armes secrètes. Une nouveauté que Julien Magne - le directeur des programmes d'ALP - a dévoilé en février dernier, lors de la conférence de presse du programme.

Ainsi, il a précisé que l'aventure des candidats allait être bouleversée par des objets ou même des messages cachés "qui donnent des doubles votes, qui peuvent provoquer des duels, qui peuvent détourner des votes et contrer un collier d'immunité avec le bracelet noir", a-t-il dit. Conséquence sur le jeu ? "Des impacts très forts et des bouleversements incroyables", a-t-il continué.

Une saison "complètement normale" malgré la Covid

Lors de cette présentation presse, la question du protocole sanitaire mis en place pour les équipes de tournage et les candidats a été posée. En effet, cette nouvelle saison de "Koh-Lanta" a été tournée en pleine crise du coronavirus, en Polynésie française. Comment tout ça s'est-il passé ? "On a aménagé tout un protocole anti-Covid, ce qui nous a permis de vivre une saison complètement normale. C'est un protocole auquel ont été soumis tous les collaborateurs d'ALP (Adventure Line Productions), les locaux - un peu différemment - et en l'occurence, tous les aventuriers", a-t-elle commencé.

La directrice d'ALP en a ensuite dit plus sur les tests qui ont été réalisés sur les candidats avant leur départ pour l'aventure. "Ces derniers ont eu un premier test dix jours avant de partir. On leur a demandé de s'isoler, de ne quasiment pas avoir de contact avec l'extérieur. Ils ont eu de nouveau un nouveau test PCR à J-3. Si par hasard, il y avait un cas, il ne pouvait pas embarquer. Il y a eu ensuite le voyage vers Papeete. À ce moment-là, ils ont été à l'isolement complet pendant 4 jours dans un hôtel. Il y a eu la réalisation d'un nouveau test et en fonction du résultat, dans ces cas-là, ils peuvent rejoindre l'aventure. On s'est garanti qu'ils ne soient ni contagieux ni porteur du virus", a-t-elle continué. Des candidats ont-ils été testés positifs avant le départ ? "Oui", a répondu Alexia Laroche-Joubert, sans s'étaler davantage. Elle a cependant précisé que par conséquent, il y avait plus de "candidats de remplacement" cette saison. Mais aucun cas n'a été détecté chez les aventuriers et les techniciens pendant l'enregistrement de l'émission, comme l'a confié Denis Brogniart.

Par Clara P