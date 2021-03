Koh-Lanta 2021 : Elodie blessée après sa chute, que s'est-il passé pour elle à l'infirmerie ?

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" a démarré sur TF1. Au casting, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de 20 nouveaux candidats anonymes. Et c'est en pirogue indivuelle que ces derniers ont débarqué sur l'île pour une première épreuve mixte. Puis la composition des équipes a eu lieu. Chez les jaunes, ce sont Aurélien et Laetitia les deux capitaines. Quant aux rouges, Candice et Hervé ont pris les commandes du camp.

Sylviane a été la première candidate éliminée chez les jaunes. Ses coéquipiers l'ont tenue responsable de leur échec sur l'épreuve d'immunité, ce que la doyenne n'a pas nié. "Je ne suis pas surprise. L'épreuve a été foirée à cause de moi, du coup, je comprends qu'ils votent contre moi. J'aurais fait la même chose", disait-elle avant de quitter le conseil. Dans ce même épisode, Elodie a chuté violemment lors de l'épreuve d'immunité, à tel point qu'elle a été évacuée vers l'infirmerie. L'aventurière - mariée et maman - s'est pris une poutre entre les jambes. Mais plus de peur que de mal pour la candidate qui a pu revenir dans la compétition, pour le plus grand soulagement de ses camarades.

"Je pensais que m'étais fêlée le pubis en deux"

En début de semaine, Elodie a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle a donné de ses nouvelles. L'occasion aussi pour elle de rassurer sa communauté et de revenir sur ce qu'il s'est passé le jour de sa chute. "Je vais bien (...) J’ai rarement eu une douleur aussi forte à cet endroit-là. C’est la première fois que chutais, c’est très violent, et la douleur était vraiment très intense (...) C’était très puissant, douloureux", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Toutes les émotions sont revenues en regardant l’épisode (...) Aujourd’hui, je vais bien. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche vraiment, tous les messages de soutien. Suite à la chute, j’ai été soignée, on s’est occupée de moi, l’équipe a été top, Denis Brogniart a pris de mes nouvelles, le médecin m’a soignée (...) Ça se termine plutôt très bien. J’ai eu un sacré hématome comme jamais j’ai eu entre les jambes (...) Je pensais que je m’étais fêlée le pubis en deux (...) Ça a été long cette histoire".

