Koh-Lanta 2021 : Elodie énervée contre Thomas ? Elle revient sur ses propos et exprime un regret (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Elodie : Je m'y attendais un peu parce que dès le premier conseil, j'étais en danger. J'avais quand même un petit espoir de ne pas être éliminée. J'avais aussi cherché un collier d'immunité et une arme secrète. Je n'ai rien trouvé. Je suis déçue et triste d'être sortie du jeu.

Non Stop People : Pensez-vous toujours que c'est votre chute lors de la première épreuve d'immunité qui a scellé votre sort lors de ce conseil ?

Elodie : Il y a plusieurs choses en fait. Sur cette dernière journée, je pense que ça aurait pu m'aider d'être allée voir peut-être un capitaine, comme l'ont fait Lucie et Laëtitia. Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette chute m'avait fragilisée. Dans un sens, les filles avaient autant leur place que moi. Je pensais vraiment beaucoup 'équipe'. J'aurais pu aller les voir, mais dans ma tête, c'était inconcevable que je dise : 'Votez contre Lucie ou Laëtitia'. Pour moi, Lucie était pleinement méritante, elle était toute fraîche et très physique. Laëtitia, c'était quand même une capitaine. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait une si grande possibilité de votes contre Laëtitia. Je n'ai pas du tout senti sur le camp que les garçons étaient quand même assez agacés par elle.

Non Stop People : Cette chute a-t-elle réellement eu un impact sur vos capacités physiques lors des épreuves ?

Elodie : Non. J'ai un caractère, un gros mental et j'adore me donner à fond physiquement. Dans les épreuves, je faisais quasiment abstraction du bleu que j'avais, de la douleur que je pouvais avoir. Après, comme j'ai démarré avec cette chute, il y a forcément eu un impact. Mais dans les épreuves, j'étais à 200%.

Non Stop People : À la fin de cet épisode, vous dites que Thomas a vu que vous vous en sortiez bien sur les épreuves, mais qu'il n'a pas forcément pris position pour le dire à l'équipe. C'est un regret pour vous ?

Elodie : Non. Finalement, j'ai dit ça après, comme ça. La seule qui devrait le dire, c'est moi. Je ne lui en veux pas du tout finalement, parce que c'était à moi de me défendre. Après, ce n'est pas mon tempérament d'aller comme ça pour demander qu'on me garde. Ce n'est pas trop moi. Mais j'ai ce regret, parce que ça m'aurait peut-être sauvée. On se rend compte finalement que ça se joue à pas grand-chose. Dans la tête, je suis quasiment certaine que ça allait être moi, et je n'ai pas vu ces petites portes s'ouvrir, avec Laëtitia notamment.

"Lucie a un gros potentiel"

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous dans l'équipe jaune ?

Elodie : J'appréciais beaucoup cette équipe. Après, il y avait un noyau fort et très solide. Je me sentais incluse dans l'équipe, mais sans faire partie du noyau. Mais je ne me sentais pas à l'écart. On rigolait bien, il y avait une très bonne ambiance. Les tensions sont peut-être arrivées à ce moment-là parce qu'il y avait ce climat, cette pluie, qui fait que ça agace un peu plus vite les tempéraments.

Non Stop People : Est-ce qu'il y a un vote qui vous a surpris ou déçue ?

Elodie : Peut-être celui de Flavio, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais je ne lui en veux pas du tout.

Non Stop People : Pourquoi avoir voté contre Laëtitia ?

Elodie : Je savais que ça allait se jouer entre Laëtitia, Lucie et moi. Il fallait que je vote pour l'une des deux. Je ne pouvais pas voter contre Lucie car j'avais trop de valeurs en commun avec elle, on a tout de suite créé un lien fort. On se ressemblait un peu dans nos valeurs, dans la sportivité, dans le franc-parler. Je sentais qu'il y avait quelque chose donc je ne pouvais pas voter contre elle. Il ne me restait que Laëtitia. Je l'appréciais, mais c'était pour me sauver.

Non Stop People : Dans cet épisode, Aurélien n'a pas été tendre avec Lucie après la défaite de l'équipe sur l'épreuve d'immunité. Il a dit : 'Elle n'apporte rien pour l'instant. Je m'attendais à une guerrière'... Qu'en pensez-vous ?

Elodie : Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai fait une épreuve avec elle, quand on a dû enjamber les cordes et ramper. J'ai copié sur elle la technique quand elle rampait et c'est grâce à ça que j'ai pu aller super vite. Elle a un gros potentiel.

Non Stop People : Sur le coup de sang de Mathieu, qui a qualifié l'équipe de 'brebis à trois pattes', comment l'avez-vous vécue ?

Elodie : C'était une épreuve hyper intense. Il a beaucoup plu. Quand on se jette dans cette eau, c'est comme un sable mouvant. C'était hyper dur et on a tous eu des difficultés. Je suis peut-être moins tombée que d'autres, mais peu importe. Mon premier avis, c'était de mettre Mathieu en fugitif. Je ne le prends pas personnellement quand il dit ça. On a tellement besoin de manger et de confort à ce moment-là. Il exprime ça avec son tempérament. Je pense qu'il vise tout le monde. Il a besoin de s'exprimer. Après, j'entends ce qu'il dit, mais je pense qu'il parle vraiment au nom de l'équipe. Gabin était vraiment dans son élément. Il faut aussi admettre quand l'équipe en face est plus forte.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Elodie : Une chance d'avoir pu y aller dans une année complexe comme celle-là. Quand on démarre le jeu, on ne pense plus du tout au Covid. Un bonheur qu'on m'ait fait confiance et qu'on m'ait choisie en tant qu'aventurière. C'est du dépassement de soi, mental, physique, social. Je n'en garde que du bon. Si on me demande de repartir demain, je repars. C'est beaucoup de beaux souvenirs.

Non Stop People : Comment avez-vous vécu l'éloignement avec votre famille ?

Elodie : J'avais préparé beaucoup en amont, des petites attentions pour que mes filles sachent que je pensais à elles. Le fait de rentrer et de les retrouver, c'était magique. Finalement, j'ai quand même réussi à bien le vivre, étonnamment. Ce n'est pas simple. En tant que maman, partir, dans de telles conditions, il faut avoir un gros mental.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P