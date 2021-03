Koh-Lanta 2021 : Élodie mariée et maman, photos de son bonheur sur Instagram

Denis Brogniart reprend du service sur TF1. En effet, l'animateur est aux commandes d'une toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". En février dernier, lors de la conférence de presse de l'émission, la production en a dit plus sur cette nouveauté. Les armes secrètes peuvent donner des doubles votes, provoquer des duels, détourner des votes et contrer un collier d'immunité avec le bracelet noir. Conséquence sur le jeu ? "Des impacts très forts et des bouleversements incroyables", précisait Julien Magne, le directeur des programme d'ALP.

Côté casting, 20 nouveaux aventuriers se sont lancés dans cette incroyable aventure qui a duré au total 35 jours. Lors de cette présentation presse, des informations sur le profil de ces nouveaux aventuriers ont été données. "Avec le casting, on cherchait l'affrontement (...) Ça ne veut pas dire un casting meilleur physiquement que les précédents. On a voulu aller chercher cette envie d'en découdre parmi les personnes qui ont postulé. On voulait des gens capables de s'en sortir", poursuivait Julien Magne.

Une famille unie qui aime voyager

Au total donc, ce sont dix hommes et dix femmes qui ont décidé de se lancer dans cette incroyable aventure "Koh-Lanta". Parmi eux, les téléspectateurs s'apprêtent à faire la connaissance d'Élodie, une coach sportive de 35 ans qui partage sa passion pour ce métier avec son mari. "Je gère une salle de sport avec lui depuis quatre ans", dit-elle dans son portrait. Et de poursuivre : "J'ai de l'énergie à revendre, je suis quelqu'un de très dynamique. J'ai besoin de bouger, de faire du sport. J'ai ce besoin de mouvement". À noter qu'Élodie est mariée avec son compagnon depuis plus de dix ans.

Sur sa page Instagram, Elodie partage son quotidien. Mais surtout, l'aventurière affiche son bonheur familial, elle qui est l'heureuse maman de deux petites filles. Avec son mari et leurs enfants, la trentenaire aime voyager. Ainsi, en début de semaine, elle a publié un cliché de leurs vacances en Espagne. Toute la petite famille a pris la pose dans une rue de Garachico, une commune de la province de Santa Cruz de Tenerife dans la communauté autonome des Iles Canaries. Avant ça, ils ont posé leurs valises au Portugal ou encore à Châtel, en Haute-Savoie. Mais ce n'est pas tout. Élodie dévoile aussi des moments plus intimes, comme la célébration des fêtes de fin d'année, toujours entourée des siens.

Par Clara P