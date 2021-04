Koh-Lanta 2021 - Frédéric papa : sa très belle déclaration d'amour à sa fille sur Instagram

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Une édition 2021 qui a été tournée en Polynésie française. Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 nouveaux aventuriers, dont celle de Frédéric. À 48 ans, ce restaurateur originaire d'Avignon a "sans cesse" besoin de projets. "J'ai besoin de vibrer, de me sentir vraiment vivant et face à moi-même et me permettre de me dépasser, c'est-à-dire voir que je ne me suis pas endormi, que je suis encore acteur des choses", dit-il dans son portrait.

Et de poursuivre sur l'aventure en elle-même : "'Koh-Lanta', c'est un nouveau projet pour moi, qui me motive énormément. Je ne sais pas trop où je vais aller, comment, et ça, c'est canon. Souvent, on dit de moi que je suis caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte au milieu dans lequel je suis. Par contre, c'est vrai qu'il y a côté un petit peu plus Cobra où effectivement, quand ça va pas, je peux me redresser et attaquer".

Une relation père/fille fusionnelle

Dans "Koh-Lanta, les armes secrètes", Frédéric fait partie de l'équipe rouge. Très proche d'Hervé, l'aventurier se fait discret sur le camp, évitant d'exprimer ses sentiments et ses émotions, ce qui lui a déjà été reproché par certains de ses camarades de jeu. En fin de semaine dernière, il a tenu à remercier ceux et celles qui le soutiennent dans cette aventure. "Merci infiniment pour votre soutien et votre bienveillance ! Etre soi-même, ne pas être un suiveur et surtout assumer", a-t-il posté en légende d'un selfie immortalisé lors du tournage du jeu phare de TF1.

Sur sa page Instagram, Frédéric partage aussi son quotidien, notamment en famille. Adepte de sensations fortes, il est un papa comblé par ses enfants. Le 13 avril dernier, il a publié une photo de lui sur laquelle il profite de sa fille. En légende, il lui a fait une touchante déclaration d'amour. "La transmission de valeurs... La rendre forte, libre, voyageuse, curieuse, respectueuse des autres, lui donner envie d'essayer, de comprendre et de se dépasser. D'apprendre le réel, fuir la futilité et les faux semblants", a-t-il écrit.

Par Clara P