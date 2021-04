Koh-Lanta 2021 - Hervé : pourquoi il en veut encore plus à Laure et Maxine aujourd'hui (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Hervé : On ne choisit jamais d'être éliminé, mais il faut le prendre comme une fatalité. À un moment ou à un autre, on est éliminé. Ce moment, c'était maintenant. J'aurais bien sûr aimé continuer beaucoup plus longtemps, mais il faut l'accepter. Ne pas l'accepter, c'est quoi ? C'est souffrir après derrière à chaque fois en se disant : 'Si j'avais fait ça ou ça' ? Non, il faut l'accepter et puis c'est tout. Tourner la page.

Non Stop People : Vous sentiez-vous en danger ?

Hervé : J'ai provoqué mon danger. L'objectif en arrivant sur le camp des jaunes, c'était justement de me mettre en danger pour jouer le collier d'Arnaud et créer la surprise, qu'on ait vraiment envie de voter contre moi. C'était mon objectif. Tout était réuni pour que ça me tombe dessus. Il restait juste à ce que je les chauffe un peu, à ce que je sois un peu désagréable, que je leur fasse comprendre que je n'avais plus de talisman. Ça avait plutôt bien marché, mais il aurait fallu que la technique aille jusqu'au bout.

Non Stop People : Concernant le collier d'immunité, dans un premier temps, Arnaud vous le cède avant de le reprendre, se retrouvant lui aussi en danger avant le conseil. Comment s'est passé ce deuxième échange ?

Hervé : Ça s'est fait tout seul. On a appris que Magali avait balancé aux jaunes qu'Arnaud avait un collier d'immunité et que je l'avais en ma possession. Après, Arnaud s'est dit : 'S'ils savent que c'est toi, ils vont voter contre moi. C'est moi qui suis maintenant en danger'. C'était son collier à la base. Je lui ai dit : 'Il n'y a pas de raison que tu sortes à ma place'. Donc, je lui ai donné. Tout le jeu, on était solidaire les uns avec les autres. À ce moment-là, il fallait continuer à l'être. J'ai horreur des gens qui sont égoïstes, qui avancent pour eux. Je voulais avancer en équipe. J'y allais pour ça, pour fédérer une équipe. Jusqu'au bout, il fallait soutenir, donc j'ai soutenu.

Non Stop People : Lors du conseil, vous présentez vos excuses à Magali. Pourquoi l'avoir fait à ce moment-là et pourquoi c'était important pour vous de le faire ?

Hervé : Je ne réalise pas sur le coup que c'est elle qui a balancé l'information sur le collier d'immunité. Je sais qu'elle avait été balancée, mais je ne savais pas que ça venait d'elle. Mes excuses envers elle, c'est plutôt une marque de soutien. Magali, depuis le début, beaucoup veulent voter contre elle. Après le premier conseil, j'avais décidé que je ne voterais plus contre elle parce que, pour moi, qu'elle reste au premier conseil, c'était gagner sa place. Je l'avais dit aux autres. De plus, quand elle entend les propos des autres au conseil, ça m'attriste parce que je ne pensais pas tout à fait comme eux. Je voulais juste lui dire que même si elle avait entendu ça, je ne partageais pas tout à fait les opinions des autres et que pour moi, c'était un phénix. Beaucoup avaient voulu sa tête et je partais avant elle, donc autant qu'elle continue.

Non Stop People : Elle s'est sentie à l'écart dans cette équipe...

Hervé : Oui, mais c'est elle qui se mettait à l'écart en allant soit méditer toute seule sur la plage, soit en se couchant quand on discutait autour du feu. Je pense que c'est dans sa nature. Elle a besoin de temps en temps d'avoir des moments seule, même si à "Koh-Lanta", ce n'est jamais bon d'essayer de prendre des moments de solitude quand on est dans une équipe. En s'isolant, on peut agacer les autres et ça peut jouer contre nous.

"Laure et Maxine ont manipulé les gens comme elles voulaient"

Non Stop People : Laure et Maxine ont été au centre de cet épisode. Comment avez-vous réagi au fait qu'elles ne soient plus rouges mais blanches et à leurs votes contre Frédéric ?

Hervé : Le fait qu'elles votent contre Frédéric, c'est sûr que ça me vexe parce que je pense que quand on est dans une équipe, on est là pour la soutenir au maximum. Après, à 50% je m'en doutais qu'elles allaient faire un coup comme ça. Elles voulaient montrer que les filles existaient aussi dans cette équipe, ce qui était le cas.

Non Stop People : Vous comprenez donc pourquoi elles l'ont fait, voter contre Frédéric ?

Hervé : Non, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je l'accepte que je le comprends. Accepter, c'est une chose, le comprendre, c'en est une autre. Je ne suis déjà pas d'accord avec elles en disant que les garçons étaient contre les filles parce que c'est elles qui ont éliminé en beauté les filles, donc il ne faut pas mettre la faute sur les garçons. Elles sont autant responsables que nous, si ce n'est plus. Ce n'est pas parce qu'elles sont les dernières filles qu'elles sont automatiquement celles qu'on a envie de voir partir. Le dernier jeu d'immunité, on s'accroche jusqu'au bout pour ne pas avoir à voter contre quelqu'un. Si on s'est accroché à cette corde, c'est parce qu'on s'accrochait à elles. Je pensais que le message était passé et derrière, il y a eu beaucoup de rancoeur. À partir du moment où elles ont éliminé Frédéric - l'un d'entre nous - le message était passé. Je ne comprends pas leur stratégie et je ne comprendrai jamais. Elles n'ont jamais été menacées.

Non Stop People : Vous leur en voulez aujourd'hui ?

Hervé : Je leur en veux plus maintenant avec les images, que je leur en voulais à l'époque dans le jeu. Jusqu'au bout, dans le jeu, je pense que je les soutiens. J'essaie de leur montrer qu'on tient à elles. En aucun cas, je suis contre elles. Je les défends tout le temps. En fait, je m'aperçois que tout le long, elles ont manipulé les gens comme elles voulaient. Elles ont éliminé les gens d'une manière qui, pour moi, est soit pas correcte, soit hypocrite. Heureusement que je n'ai pas fait des choses comme ça. Leur mentalité ne me convient pas du tout, leur façon de jouer, ça ne fait pas partie de mes principes et ça n'en fera jamais partie. Au-delà de ce qu'elles ont fait, ça ne pourra jamais coller entre nous, c'est certain.

Non Stop People : Pourquoi Thomas ne vous appréciait pas ?

Hervé : Si je le savais à ce moment-là ! Je pense que quand je suis arrivé, j'ai dû un petit peu le provoquer. Il ne faut pas oublier que j'étais chef de l'équipe rouge et que eux, ils sont jaunes, et qu'en général, le chef de l'équipe, à chaque fois qu'il y a quelque chose de dit dans une équipe, tout retombe sur le chef. Toutes les choses qui ne plaisaient pas me sont tombées dessus. Il s'en est mille fois excusé et celui avec qui j'ai le plus de relation maintenant, c'est avec lui.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer "Non Stop People".

Par Clara P