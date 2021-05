Koh-Lanta 2021 : Jonathan en couple avec Maelle, les photos de leur amour dévoilées

La nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes" a démarré sur les chapeaux de roues. Si Sylviane a été la première candidate à quitter la compétition, d'autres aventuriers ont connu le même sort. Ainsi, Marie, Elodie, Candice ou encore Aurélien ont été écartés du jeu juste avant la réunification. Puis l'aventure s'est accélérée et a laissé place à quelques rivalités entre Vincent et l'ex-quatuor jaune composé de Mathieu, Shanice, Myriam et Thomas.

Un à un, ces derniers ont été éliminés, sauf Thomas qui est toujours en course. Les éliminations de Mathieu, Shanice et Myriam ont marqué les esprits. Si le dernier a quitté le jeu à la suite de sa défaite sur un jeu de confort, la seconde a été la cible de Vincent qui n'a pas apprécié qu'elle lui mette la pression pour voter contre Laure ou Maxine. Quant à Myriam, sa sortie a été toute aussi inattendue. Si elle a tenté un rapprochement avec les ex-rouges, la professeure d'anglais n'a pas fait l'unanimité sur le camp, si bien que quelques jaunes - dont Vincent - et l'intégralité des rouges ont déposé son nom dans l'urne, provoquant sa chute.

voyages et nature en amoureux

À ce stade de l'aventure, ils sont encore huit candidats à défendre leur place dans "Koh-Lanta, les armes secrètes". Parmi eux Jonathan, le discret aventurier du jeu qui, lors des destins liés, a su soutenir Magali lors du jeu de confort. À 31 ans, ce moniteur d'escalade originaire de l'Aveyron confie dans son portrait adorer "être en extérieur". "Je ne pourrais pas travailler en intérieur, c'est impossible. Je peux bricoler en intérieur, à la limite", continue-t-il.

Côté coeur, Jonathan n'est plus un coeur à prendre. En effet, il est en couple avec une dénommée Maelle qui, sur sa page Instagram, a partagé quelques photos de leur amour. Et les deux amoureux semblent partager des passions communes, notamment pour les voyages et la nature. En décembre dernier, ils ont gravi le Puy de Dôme, emmitouflés dans leurs combinaisons d'hiver pour se protéger du froid. Plus récemment, en février dernier, c'est en Corse que les deux tourtereaux ont posé leurs valises pour un séjour champêtre (voir ci-dessous).

Par Clara P