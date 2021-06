Koh-Lanta 2021 - Jonathan, Lucie et Maxine finalistes : quels projets en cas de victoire ?

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Une édition 2021 un peu particulière à cause de la crise sanitaire. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, le tournage a eu lieu en Polynésie française. Et dès le début de l'aventure, des éliminations ont rythmé la vie sur le camp, notamment lors du choc des ambassadeurs qui a réuni trois candidats, à savoir Maxine, Vincent et Laure. Ensemble, ils ont choisi d'éliminer Frédéric de la compétition. Puis à l'issue du conseil, c'est Hervé qui a fait les frais de la stratégie des deux candidates ex-rouges.

La semaine dernière, Denis Brogniart a lancé la redoutable course d'orientation. Une avant-dernière épreuve à laquelle ont participé les cinq finalistes de la compétition : Laure, Maxine, Jonathan, Arnaud et Lucie. Au terme de plusieurs heures de recherche sur trois zones différentes, Maxine, Lucie et Jonathan ont réussi à décrocher leur place sur les poteaux. Pour Laure et Arnaud, leur rêve de victoire s'est brisé.

Un chèque de 100 000 euros à gagner

Dans les dernières minutes de l'épisode 12 de "Koh-Lanta" diffusé le 28 mai dernier sur TF1, Denis Brogniart a rendu une petite visite aux trois finalistes. Chacun s'est confié sur ce qu'il comptait faire des 100 000 euros en cas de victoire. Jonathan veut gâter sa maman. "Je n'étais pas un enfant facile. À l'école, c'était pas ça, j'étais le dernier de ma classe. 'Koh-Lanta', je le fais pour ma mère, qui a toujours été fière de moi. Figurez-vous que j'ai envie d'acheter un appartement à ma mère. Ma mère qui a trimé toute sa vie, qui a tout donné pour moi. J'aimerais vraiment lui acheter et qu'elle rentre chez elle et trouve une petite boîte avec une clé et une adresse", a-t-il dit.

Quant à Lucie, la championne de MMA souhaiter donner "un pourcentage à une association humanitaire". Et de préciser : "Pour aider les gens qui survivent au quotidien. Mais là n'est pas son seul projet. Passionnée de sport, elle compte ouvrir "son propre club, où on va apprendre le dépassement de soi grâce aux sports de combat et le sport en général". Enfin, Maxine pense à ses proches avant tout. "J'aimerais bien leur offrir un bête de voyage, parce qu'ils le méritent et ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous les quatre", a-t-elle confié.

Par Clara P