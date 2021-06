Koh-Lanta 2021 - Jonathan : pourquoi les internautes veulent le voir gagner

Le 12 mars dernier, les téléspectateurs ont découvert sur les écrans une toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Et autant dire que le début de l'aventure a commencé fort, notamment avec des éliminations inattendues, comme celles de Candice chez les rouges. Avec la réunification, de nouvelles alliances ont vu le jour. Si Shanice a voulu séparer le duo formé par Laure et Maxine, Vincent s'est opposé à cette stratégie. En effet, avec le choc des ambassadeurs, ce dernier avait un pacte avec les deux ex-rouges qu'il n'a pas souhaité briser. N'appréciant pas que Shanice le menace quant à son choix, l'ami de Jeremstar a voté contre elle, ce qui l'a fâché avec Myriam et Thomas, ex-jaunes eux aussi.

Avec les destins brisés, l'aventure a pris un tournant inattendu. Si Thomas était en danger à la suite de l'élimination de Myriam, c'est finalement Vincent qui a été éliminé. Il a entraîné Laëtitia dans sa chute. Juste avant la course d'orientation, Magali a quitté l'aventure, victime de l'arme secrète de Lucie. Enfin, la semaine dernière, ils étaient cinq candidats à concourir pour la redoutable épreuve d'orientation. Maxine, Jonathan et Lucie se sont qualifiés pour les poteaux. L'aventure s'est terminée pour Laure et Arnaud.

"Le seul méritant maintenant, c'est Jonathan"

Ce vendredi 4 juin 2021, TF1 diffuse la suite de la finale de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Et c'est la mythique épreuve des poteaux qui attend les trois finalistes. Pour rappel, le gagnant de l'épreuve choisira son finaliste. Le jury final désignera le grand gagnant. Son nom sera révélé lors du direct animé par Denis Brogniart. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver tous les candidats de cette édition 2021, dont le tournage a eu lieu pour la première fois en Polynésie française.

Sur Twitter, des internautes ont déjà donné leur préférence quant au candidat qu'ils veulent voir gagner. Et c'est Jonathan qui remporte la majorité des suffrages. "Le seul méritant maintenant, c'est Jonathan. Je ne veux personne d’autre, en tant que gagnant, là. Y’a pas Arnaud aux poteaux, je veux que Jonathan gagne", a posté l'un d'entre eux. "Jonathan grand gagnant sinon on dort", a poursuivi un autre. Un sondage a même été lancé par le compte Twitter @farlyas. À la question : "Qui sera le/la gagnant(e) ?", c'est Jonathan qui l'emporte avec 73,2% des votes. Pourquoi un tel score ? Si Lucie a réussi à s'imposer dans la compétition, ses deux armes utilisées lors des conseils ont laissé des traces, notamment sur la Toile. Quant à Maxine, certains n'oublient pas son jeu de dupes contre Candice orchestré avec Laure, ou encore sa trahison vis-à-vis de Magali juste avant la course d'orientation.

Jonathan gagnant ou rien la semaine prochaine #Kohlanta — (@krisperdal) May 28, 2021

Bon maintenant on veut Jonathan gagnant des poteaux #KohLanta — L (@LindsayJsn) May 28, 2021

Jonathan grand gagnant sinon on dort #KohLanta — Nez Vert (@LttaC) May 29, 2021

Je ne veux rien savoir. Il n'existe aucune autre possibilité #KohLanta pic.twitter.com/vdeL0HJLFK — Cline (@Line_23C) May 28, 2021

Le seul méritant maintenant c’est Jonathan. Je veux personne d’autre, en tant que gagnant là. Y’a pas Arnaud aux poteaux, je veux que Jon’ gagne! #KohLanta #KohLanta2021 — (@lauxremy) May 28, 2021

Alors qui sera le gagnantes de ce #KohLanta — mon nom est personne (@farlyas) May 28, 2021

Par Clara P