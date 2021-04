Koh-Lanta 2021 : la contre-attaque de Lucie contre les ex-jaunes, Myriam éliminée

Il s'en passe des choses dans la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes" et lancée le 12 mars dernier sur TF1. Alors que les éliminations de Candice et Aurélien ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, celles de Mathieu et Shanice la semaine dernière ont aussi fait couler beaucoup d'encre. Si le premier a quitté le jeu à la suite de sa défaite sur un duel qui l'a opposé à son allié Thomas, la seconde a été victime de la colère de Vincent qui n'a pas apprécié qu'elle lui impose de voter contre Laure ou Maxine.

À côté de ça, l'analyste financier ne se sentait pas dans le carré de préférence jaune. Enfin, il était tenu par sa promesse faite à Laure et Maxine lors du choc des ambassadeurs de les protéger pour la suite de l'aventure. Ainsi, Vincent a voté en accord avec les rouges contre Shanice, la "tête pensante" des jaunes, comme elle a été qualifiée par certains aventuriers lorsque ces derniers ont dû justifier leurs votes contre elle.

Un changement d'attitude qui ne passe pas

Ce vendredi 30 avril 2021, dans l'épisode 8 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", l'ambiance était plus apaisée entre Vincent, Thomas et Myriam. En effet, cette dernière a finalement confié en vouloir à Shanice qui, selon elle, les a entraînés "un peu" dans sa chute. Si Thomas n'a pas manqué de souligner une nouvelle fois qu'il était "déçu" du vote de Vincent contre Shanice, il a fini par s'excuser de l'avoir qualifié de "girouette" lors du conseil. Pour le jeu de confort, les candidats ont été répartis en deux équipes. Seule l'une d'elles a remporté la récompense, à savoir une nuit dans un lieu tout confort, avec buffet à volonté. Et c'est l'équipe de Vincent qui a pu en profiter. Un séjour qui a resserré temporairement ses liens avec Myriam et Thomas.

Mise sur la touche par ses ex-coéquipiers jaunes lors du jeu de confort, Lucie a décidé de prendre en main son aventure et de mener une "entreprise judiciaire" contre sa propre équipe. Une scission avec les jaunes motivée par la recherche d'une arme secrète qu'elle a fini par trouver grâce à un indice, mais qu'elle n'a pas choisi d'utiliser lors du conseil. À l'issue de l'épreuve d'immunité, Maxine et Laëtitia se sont retrouvées intouchables pour le conseil. Quant à Arnaud et Vincent, en arrivant en dernière position du jeu, ces derniers ont eu d'emblée une voix contre eux. Sur le camp, le changement de comportement de Myriam a sauté aux yeux des ex-rouges. L'ex-alliée de Shanice - qui avait promis de la venger - s'est rapprochée de certains aventuriers, à commencer par Laure, avec laquelle elle n'avait jamais vraiment discuté. De son côté, Lucie a continué de semé la zizanie entre Vincent et son équipe jaune, en lui confiant notamment que Thomas et Myriam voulaient voter contre lui. La sentence ne s'est pas faite attendre : Myriam a été éliminée, Vincent ayant mis son prénom dans l'urne, comme d'autres ex-jaunes et la totalité des ex-rouges.

Par Clara P