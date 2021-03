Koh-Lanta 2021 : la porte parole de PETA s’exprime

Le débat a été houleux sur le plateau de TPMP ce soir à propos de l’affaire qui a secoué Koh-Lanta ces jours-ci. En réaction à la séquence montrant Arnaud qui tente de pêcher une raie et une murène, l’association PETA a adressé un courrier à TF1, dans lequel elle demande à la chaîne de "ne plus autoriser ni soutenir des pratiques cruelles envers les animaux" et de "mettre en place une politique de bien-être animal". Sur le plateau de Cyril Hanouna, Iris Douzet, porte parole de l’association, s’est exprimée à propos de cette séquence : «"A partir du principe où on essaye de matraquer un animal avec une lance, qu’on le piétine, et qu’il essaye de se défendre pour sa survie, je considère que c’est de la cruauté envers les animaux". Elle précise : "Nous attendons la réponse de TF1. On leur demande d’arrêter de diffuser ce genre de pratiques et d’établir une politique qui va défendre le bien-être animal".

Des animaux protégés

Mohamed, ancien candidat de Koh-Lanta connu pour avoir chassé une chèvre enceinte, raconte son expérience sur le jeu : "Il faut se remettre dans le contexte. C’est facile de parler de Koh-Lanta quand on est chez soi". Il précise que "la prod nous donne un listing d’animaux à ne pas tuer à protéger avant d’aller sur l’île. Je ne comprends pas pourquoi cela n’a pas été fait pour ces raies".Gilles Verdez, indigné par la séquence, est venu préciser que ces raies pastenague n’étaient pas protégées, mais apprivoisées et sacrées en Polynésie. Pour finir, Mohamed précise que l’on ne peut pas imaginer Koh-Lanta "sans chasse, sans survie". La représentante de l’association de défense des animaux rajoute que "piétiner un être vivant, un être sensible, parce qu’il est différent est un acte de cruauté, et l’on ne devrait pas montrer ça à la télévision".

Par Sarah Chelly