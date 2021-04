Koh-Lanta 2021 - Laëtitia en couple : ce cadeau qu’elle a reçu de sa "moitié"

Ce vendredi 23 avril 2021, Denis Brogniart fait son retour sur TF1 pour la suite de "Koh-Lanta, les armes secrètes". La semaine dernière, les rouges et les jaunes ont vécu une réunification particulièrement chaotique, avec dans un premier temps l'élimination de Frédéric à l'issue du choc des ambassadeurs. Une décision prise d'un commun accord par deux de ses anciens coéquipiers rouges, Laure et Maxine, et par Vincent, membre de l'équipe jaune. Lors du tout premier conseil réunifié, c'est Hervé qui a été sorti du jeu, lui aussi victime de la stratégie des deux copines de l'aventure, qui, pour se venger du traitement un peu trop macho qu'elles auraient subi sur le camp, se sont associées aux jaunes pour éliminer le co-capitaine des rouges.

"Je ne suis déjà pas d'accord avec elles en disant que les garçons étaient contre les filles parce que c'est elles qui ont éliminé en beauté les filles, donc il ne faut pas mettre la faute sur les garçons", réagissait Hervé dans un entretien accordé à Non Stop People. "Elles sont autant responsables que nous, si ce n'est plus. Ce n'est pas parce qu'elles sont les dernières filles qu'elles sont automatiquement celles qu'on a envie de voir partir (...) À partir du moment où elles ont éliminé Frédéric - l'un d'entre nous - le message était passé. Je ne comprends pas leur stratégie et je ne comprendrai jamais. Elles n'ont jamais été menacées", poursuivait-il.

"Elle a toujours cru en moi"

Chez les ex-jaunes, l'élimination d'Aurélien n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. À ce stade du jeu, il reste encore Laëtitia, ancienne co-capitaine de l'équipe. Si elle a dû rendre sa moitié de talisman lors de la réunification, l'aventurière ne semble désormais plus en danger. En effet, son début d'aventure avait été un peu compliqué, certains de ses camarades voulant voter contre elle, agacés par son comportement sur le camp.

Dans son portrait diffusé sur MYTF1, Laëtitia se confie sur sa passion pour le rugby et le football, deux sports qu'elle a pratiqués. Elle aime également la course à pied. "Le sport m'a aidée à prendre confiance en moi, mais j'ai toujours besoin de quelqu'un qui m'épaule. De me donner confiance. Ce que je fais, je le fais souvent bien, mais j'ai toujours besoin qu'on me le redise", dit-elle. Côté coeur, Laëtitia est en couple avec une femme. Mercredi 21 avril 2021, sur sa page Instagram, elle a dévoilé un cliché du cadeau qu'elle a reçu de sa compagne, accompagné de la légende suivante : "Cadeau de ma moitié que vous n'allez pas tarder à découvrir. Son prénom Z, qui m'a soutenue dans cette rude aventure et qui a toujours cru en moi".

Par Clara P