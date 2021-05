Koh-Lanta 2021 : Laëtitia taclée par Thomas sur Instagram, elle réagit (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Laëtitia : Ce départ, je l'ai trouvé cruel. J'avais ce collier d'immunité que je cherchais depuis le premier jour. Je suis trop fière de moi, je me dis : 'Je suis enfin moi-même, je suis bien'. Je me voyais déjà arriver loin dans l'aventure. Puis on me l'enlève. Ça m'a fait un premier mal au coeur. Et le deuxième, c'est le fait que ce soit Lucie qui sorte ce bracelet noir, parce qu'elle était ma pote de galère. Sur le moment, je prends un gros tacle par derrière. Je ne sais plus où j'habite, je me dis : 'Pourquoi elle a fait ça, à moi surtout ?'

Non Stop People : Pourquoi lui en voulez-vous à ce moment-là du jeu ?

Laëtitia : Parce que depuis le début de l'aventure, on est un peu de côté nous deux. Donc on se soutient tous les matins, on discute. On est très proches, très copines. Je lui en veux parce que... Elle me dit qu'elle a un coup de coeur pour Maxine. Je ne suis pas jalouse, mais je ne comprends pas. Sur le moment, je me dis que peut-être, c'est une question d'amitié. Je suis dégoutée. Après, je peux comprendre qu'elle ait eu de la rancoeur envers les jaunes par rapport au fait qu'elle ait été mise à l'écart lors du jeu de confort, mais je ne comprends pas pourquoi moi.

Non Stop People : Vous auriez préféré qu'elle vous dise qu'elle avait une arme secrète ?

Laëtitia : Ou qu'elle ne le sorte pas en fait, à ce conseil-là. Qu'elle le garde pour plus tard, où qu'elle ne le joue pas ce jour-là. Elle l'avait trouvé, mais elle n'était pas obligée de le sortir. Elle sait très bien qu'elle va me faire très, très mal derrière. Je ne pense pas qu'elle le fait de gaieté de coeur. Sur le moment, on est deux jaunes, il y a plus de rouges. Donc au final, il vaut mieux virer les jaunes, j'aurais sûrement fait pareil. Je ne lui en veux pas à l'heure d'aujourd'hui. Je comprends. Il n'y a pas de rancoeur entre elle et moi, on s'entend très bien.

Non Stop People : Thomas vous a lancé des piques avant le conseil, vous faisant bien comprendre qu'il allait voter contre vous. Comment avez-vous vécu ces tensions ?

Laëtitia : J'ai trouvé ça horrible, parce qu'il y avait trop de haine. C'était trop. C'était du matin ou soir. Je trouve qu'il a été trop loin. Ça va un moment, mais bon. Je pense que son but, c'était de me déstabiliser, de me faire culpabiliser, de se venger directement. C'est sa manière d'agir. Mais là, il est tout seul. Je peux comprendre qu'il soit triste que Myriam soit partie, mais de là à avoir autant de haine... Ce n'est qu'un jeu.

Non Stop People : Trouvez-vous sa réaction disproportionnée ?

Laëtitia : Oui. Quand il nous laissait de côté avec le noyau dur et qu'il se sentait fort, il ne s'est pas demandé si on se sentait triste ou malheureux. Il nous a fait autant de mal tout au long de l'aventure qu'en éliminant Myriam. Alors oui, je me sens poussée des ailes parce que j'ai gagné un totem. Mais je n'ai pas fait de stratégies. Depuis le début, je vote à l'affect et au mérite. Je ne me suis alliée avec personne.

"Ils sont toujours haineux"

Non Stop People : Thomas a participé à un live Instagram avec Myriam et Mathieu au cours duquel il n'a pas été tendre avec vous. Comment le prenez-vous ?

Laëtitia : Je me rends compte qu'il a toujours des rancoeurs et qu'il n'a pas compris que c'était un jeu. Parce qu'au final, c'est fini. Certes, j'étais très proche de Shanice. Je l'adore. Elle aussi. Heureusement qu'elle était là. Ils n'ont pas voulu me connaître, ils ne m'ont pas aimé dès le début, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai rien à me reprocher parce que j'ai été hyper active sur le camp, pour tout le monde. Et sportivement, je n'étais pas à la rue non plus. Je ne trouve pas très valorisant qu'il dise ça parce que ça veut dire qu'il a fait le mouton depuis le début. Dès le départ, il voulait que je sorte, mais c'est le premier à n'avoir jamais mis mon nom sur un bulletin.

Non Stop People : Et sur ce retournement de veste dont il parle, à la suite de l'élimination de Shanice, qu'en pensez-vous ?

Laëtitia : Je pense que ça a dû le déranger que je gagne un totem. Il voulait me voir sortir à ce moment-là. J'ai passé 20 jours à la fermer. En gros, j'aurais dû rester toute l'aventure à la fermer et quand eux, par contre, ils l'ont décidé, il m'aurait virée. Je voulais aller le plus loin possible. Donc il était hors de question que je leur laisse ce plaisir de me virer avant que moi, je les vire.

Non Stop People : Quels sont vos rapports aujourd'hui avec eux ?

Laëtitia : Comme dans l'aventure, je m'entends très bien avec Shanice. Je ne la mets pas dans le groupe. Elle est très gentille avec moi. C'est elle qui m'a donné confiance et qui m'a tout le temps écouté. Par contre, les trois autres - Myriam, Mathieu et Thomas - ils n'ont pas fait la part du jeu. Ils sont toujours haineux et ça ne les intéresse toujours pas de me connaître. On ne se parle plus.

Non Stop People : Vous allez vous revoir lors de la finale. Est-ce que si l'occasion se présente de renouer le dialogue, vous foncez ?

Laëtitia : Je ne pense que pas que c'est leur tempérament. Moi, je n'ai rien contre eux. Je ne leur ai pas fait de coups de crasse. S'il y en a une qui devrait m'en vouloir, c'est Myriam. Mais pour Mathieu et Thomas, je n'ai jamais voté contre eux ou dit de méchancetés. C'est moi qui devrait leur en vouloir, parce qu'ils rigolent sur moi. Je n'irai pas les voir, parce que pour moi, le jeu est fini et je n'ai de haine envers personne, même avec les gens qui ne m'ont pas aimé. Je pense qu'eux n'ont plus ne viendront pas me voir, mais c'est pas grave. Je ferai comme s'ils n'étaient pas là.

Non Stop People : Quel regard portez-vous sur votre aventure ?

Laëtitia : Je suis fière de moi, de mon mental, que ce soit dans l'aventure et surtout le mental avec le côté humain. On voit que j'évolue, que je prends confiance en moi. Ça c'est top. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai peut-être un regret. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Mes proches et tous les gens qui voient la diffusion me disent : 'Mais comment tu as fait pour tenir autant de temps ?' Donc peut-être de ne pas m'être défendue plus tôt comme l'a fait Vincent, quitte à sortir. Je regrette peut-être de ne pas avoir montré ce côté-là, d'avoir attendu autant de temps.

