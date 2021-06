Koh-Lanta 2021 : Laure en couple ou célibataire ? Elle lève le voile sur sa vie sentimentale

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 21 nouveaux aventuriers. Tout au long de l'aventure, des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Mais certaines ont été plus marquantes que d'autres, notamment celle de Candice qui, lors du conseil, n'avait pas sorti son collier d'immunité après un jeu de dupes orchestré par Maxine et Laure. Avec la réunification, de nouvelles alliances se sont faites. Quant au quatuor d'ex-jaunes, il a été décimé. En effet, si Mathieu a été éliminé à la suite de sa défaite sur une épreuve, Shanice, Myriam puis Thomas ont été écartés, notamment avec la complicité de Vincent, qui faisait pourtant partie de leur équipe de départ.

La semaine dernière, c'était la redoutable course d'orientation. Si Maxine, Lucie et Jonathan ont tous les trois décroché leur place sur les mythiques poteaux, Arnaud et Laure ont été éliminés. À Purepeople, cette dernière a analysé sa défaite sur l'épreuve. "Je pense que j'ai été nulle. Je n'ai pas su compter mes pas... Je n'étais pas non plus dans la bonne direction", a-t-elle dit.

Un homme dans sa vie ?

Pendant l'aventure, le statut amoureux de Laure avait été évoqué par Jonathan qui, pour expliquer son choix de lui casser sa flèche, avait souligné le fait qu'elle n'avait ni enfant ni compagnon. Nos confrères de Purepeople ont voulu savoir si c'était toujours le cas aujourd'hui. "Je suis toujours célibataire, mais c'est un choix !" leur a-t-elle répondu.

Et de poursuivre : "Pour l'instant, je ne cherche pas. Je suis bien comme ça. Et je pars du principe que le destin fait bien les choses donc de toute façon, ça arrivera tout seul. Pas besoin de se presser, de regarder sur les réseaux si quelqu'un nous plaît". Et qu'en est-il d'une participation à "L'amour est dans le pré", célèbre émission de dating pour les agriculteurs diffusée sur M6 ? Sera-t-elle intéressée ? "Non, non non ! Je veux trouver l'amour en privé, pas en public !" a-t-elle lâché.

Par Clara P