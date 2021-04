Koh-Lanta 2021 - Laure et Maxine : un ex-candidat "dégoûté" par leur stratégie contre Candice

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir 20 nouveaux candidats prêts à tout pour aller le plus possible dans la compétition. Depuis le début du jeu, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, Sylviane a été la première candidate éliminée de cette édition 2021 chez les jaunes. Ces derniers lui ont reproché d'être à l'origine de leur défaite lors d'une épreuve. Puis Marie a connu le même sort, mais à la suite d'un duel provoqué par Magali après que celle-ci ait trouvé une arme secrète. Enfin, Elodie a été la deuxième candidate à quitter l'aventure chez les jaunes.

La semaine dernière, dans l'épisode 4 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Candice a été victime d'une stratégie menée par Laure et Maxine, qui étaient pourtant ses alliées chez les rouges. En leur confiant avoir trouvé un collier d'immunité, l'instructrice en survie a scellé son sort sans le savoir. En effet, les deux aventurières ont tout fait pour que cette dernière ne se sente pas en danger lors du conseil. Leur objectif : faire en sorte qu'elle ne joue pas son précieux sésame. Un jeu de dupes qui a fonctionné à la perfection, Candice ayant été définitivement éliminée de l'aventure. À noter que Maxine et Laure ont pu compter sur les garçons pour mener à bien leur plan fatal.

"On lui crache dessus"

Cette élimination a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Si certains ont salué la stratégie de Laure et Maxine face à Candice, d'autres l'ont totalement fustigée, à l'image de Jérémy, ex-candidat de "Koh-Lanta". Il avait participé en 2016 à l'édition baptisée "L'île au trésor" remportée par Benoît, puis à "Koh-Lanta : le combat des héros" en 2018. Sur Twitter, il n'a pas mâché ses mots en réaction à l'épisode. "Elle me dégoûte cette stratégie de s'attirer la confiance de la fille la plus seule et moins en confiance du groupe", a-t-il écrit.

S'en est suivi un échange avec Frédéric, lui aussi ex-candidat de "Koh-Lanta", mais de l'édition 2019. Et visiblement, ces derniers n'étaient pas d'accord sur la stratégie menée par les deux aventurières. Si Frédéric a depuis effacé ses tweets, Jérémy lui a rétorqué : "Tu arrives quand même à te rendre compte des sentiments des gens ou même pas ? C'est un jeu blabla, je connais le refrain. C'était son rêve, elle est pure, elle passe une aventure de merde, elle commence à s'ouvrir. Et on lui crache dessus. Ça me fait de la peine et me révolte".

