Koh-Lanta 2021 : Laure, la "mini-Hulk" de l'aventure au physique impressionnant

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir ce vendredi 12 mars sur TF1. Baptisée "les armes secrètes", cette édition 2021 promet d'être riche en rebondissements. Au casting, la production a fait appel à 20 nouveaux candidats, dix hommes et dix femmes. Parmi eux, Laure, une jeune femme de 26 ans qui exerce le métier d'agricultrice en France-Comté, dans le Doubs. Le 16 février dernier, quelques jours après l'annonce par TF1 de la diffusion de cette nouvelle saison, l'aventurière a officialisé sa participation au jeu présenté depuis de nombreuses années par Denis Brogniart.

"Ça y'est, c'est enfin officiel ! Je peux enfin vous annoncer à tous que je participe... Eh oui, tenez-vous bien, à 'Koh-Lanta'. C'est pas un truc de dingue ça ! Croyez toujours en vous et en vos rêves les amis, c'est votre plus grande arme dans la vie !! Merci à tous pour votre soutien qui me touche énormément. Allez, c'est parti ! Accrochez vos ceintures, on décolle pour la Polynésie le 12 mars sur TF1 à 21h. Ne soyez pas en retard !!" a-t-elle posté sur sa page Instagram.

"J'ai une rage en moi..."

À 26 ans, Laure n'est pas du genre à traîner des pieds pour se mettre au travail. "Le matin, je saute du lit à 4h50, je pars au boulot. Je ne me verrais pas sans quoi, sans mes vaches, sans la nature, tout. C'est vraiment mon élément", dit-elle dans son portrait. Et de poursuivre : "Je suis quelqu'un de très têtu, de très borné donc c'est vrai que si j'ai une personne comme ça en face de moi, ça peut vite me monter les nerfs. Les gens aussi qui ne sont pas trop débrouillards, qui sont un peu traîne-savates. Moi j'aime bien quand ça avance. J'ai une rage en moi que je veux faire exploser à 'Koh-Lanta'".

L'aventurière affiche également un physique impressionnant. "Je suis assez musclée. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'embête souvent avec ça, qui m'appelle 'mini-Hulk'", explique-t-elle. Si elle en a profité pour montrer ses muscles dans sa vidéo de présentation (voir capture d'écran ci-dessous), elle affiche également sa silhouette sportive sur sa page Instagram. Une condition physique qui devrait être un avantage sur les épreuves de "Koh-Lanta".

