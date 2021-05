Koh-Lanta 2021 : Laure maquillée sur Instagram, elle est méconnaissable (Photo)

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" n'en finit pas de faire parler d'elle. Alors qu'ils ne sont plus que sept candidats à ce stade du jeu, l'élimination de Thomas la semaine dernière n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux. Si l'ex-jaune était physiquement épuisé, son appartenance à l'ancien noyau dur qu'il formait avec Shanice, Mathieu et Myriam a aussi pesé sur le choix de ses coéquipiers de le voir quitter le jeu définitivement. En exclusivité pour Non Stop People, il est revenu sur son aventure, plus particulièrement sur ses rapports actuels avec Vincent, qu'il a accusé de trahison après les départs de ses complices de toujours.

"Je n'ai pas du tout de contact avec Vincent et je n'ai pas cherché à en avoir. Lui non plus d'ailleurs. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce sujet-là (...) C'est un jeu, mais le trait de caractère, il est comme dans la vie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'entier, je l'ai toujours dit. Quand j'aime, je donne tout. Mais quand j'aime pas et qu'on me fait du mal, je suis aussi un peu une tête de c**. J'arrive à me braquer... Et c'est ce qui s'est passé ! (...) Il fallait que je me venge. Après, ce n'était peut-être pas la meilleure solution, mais c'est mon trait de caractère", nous expliquait-il.

Un selfie loin de son image d'aventurière

Le 12 mars dernier, lors du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont fait la connaissance, entre autres, de Laure. Depuis le début du jeu, cette dernière est très proche de Maxine, avec laquelle elle s'est alliée pour trahir la confiance de Candice, ex-rouge dans l'aventure. Souvenez-vous : cette dernière avait été la victime d'un jeu de dupes diabolique de la part des deux amies, qui lui avait fait croire qu'elle n'était pas en danger afin qu'elle ne sorte pas son collier d'immunité. Un stratagème qui avait marché à la perfection, provoquant - à la surprise générale - le départ de l'instructrice de survie.

Active sur Instagram, Laure partage des photos de son quotidien, mais aussi de son métier d'agricultrice. Ainsi, en février dernier, elle avait posté une photo d'elle en train de s'occuper de son bétail. En légende, elle avait écrit le message suivant : "Faire de sa passion son métier". Plus récemment - le 16 mai dernier précisément - Laure s'est dévoilée dans un look totalement différent de celui qu'elle arbore dans l'aventure. Maquillée, elle a publié une simple photo d'elle où elle est méconnaissable ! Arborant un t-shirt noir, elle affiche son plus joli sourire pour le plus grand plaisir de sa communauté.

Par Clara P