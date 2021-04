Koh-Lanta 2021 : le jeu de dupes fatal de Maxine et Laure contre Candice pour l'éliminer

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de cette toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Et déjà, à ce stade de l'aventure, de nombreux rebondissements ont rythmé le quotidien des aventuriers. Si une nouvelle candidate a débarqué en renfort dans l'équipe jaune, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, Sylviane, Marie et Elodie ont quitté l'aventure. Cette dernière a été ciblée par son équipe car jugée moins méritante. À Non Stop People, elle s'est confiée sur son élimination. "Je m'y attendais un peu parce que dès le premier conseil, j'étais en danger. J'avais quand même un petit espoir de ne pas être éliminée. J'avais aussi cherché un collier d'immunité et une arme secrète. Je n'ai rien trouvé. Je suis déçue et triste d'être sortie du jeu", nous a-t-elle dit.

Ce vendredi 2 avril 2021, dans l'épisode 4 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Candice ne s'est pas sentie plus à l'aise chez les rouges. Et une conversation sur les points forts et les points faibles avec ses coéquipiers dans laquelle elle n'a pas été citée n'a pas arrangé les choses. "J'ai l'impression d'être rejetée un petit peu, tout le temps. Je me sens hyper seule", a-t-elle dit.

Une aventurière "trop intrusive"

Le jeu de confort et l'épreuve d'immunité ont été remportés par les jaunes. De retour sur le camp, des tensions ont éclaté. En effet, Aurélien en a agacé certains, notamment Vincent et Shanice. Il en a aussi vexé d'autres, à commencer par Mathieu sur sa gestion du feu. Chez les rouges, Candice a trouvé un collier d'immunité. Elle en a révélé l'existence à Maxine et Laure. Son but : se protéger et se faire des alliés. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme elle l'avait imaginé.

En effet, Maxine et Laure ont tout fait pour que Candice ne sorte pas son collier d'immunité lors du conseil. Leur objectif : l'éliminer ! Ainsi, Laure lui a fait croire qu'elle n'était pas du tout en danger. Pour parfaire leur plan, Maxine n'a pas hésité à dévoiler aux garçons que l'aventurière détenait un collier d'immunité. Un jeu de dupes fatal pour l'instructrice de survie qui n'a pas joué son immunité, se sentant protégée par ses coéquipières. Avec cinq votes contre elle - de la part de Laure, Magali, Gabin, Maxine et Aurélien - elle a été éliminée. Trahie, elle a demandé des explications à ses camarades. "Tu as été beaucoup trop intrusive et envahissante sur le camp", lui a alors confié Laure.

Par Clara P