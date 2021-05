Koh-Lanta 2021 : les candidats avant/après... Combien de kilos ont-ils perdu ? (Photos)

La semaine dernière, dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Flavio et Magali ont été éliminés aux portes de la course d'orientation. Si le premier a quitté l'aventure à la suite de sa défaite sur l'épreuve d'immunité, la seconde a été la cible des votes de Laure et Maxine avec lesquelles elle avait pourtant scellé un pacte pour aller ensemble le plus loin dans cette aventure. Dans un entretien qu'elle nous a accordé en exclusivité, la doyenne du camp réunifié a accepté de revenir sur ce qu'elle considère encore aujourd'hui comme une trahison.

"Je ne suis pas surprise, mais extrêmement déçue. Je suis blasée en fait. Je n'ai même pas de mots à rajouter par rapport à ça. Je trouve ça très décevant et désolant. J'ai très bien vu que depuis la réunification, Maxine avait complètement changé son fusil d'épaule et il n'y avait plus de pacte qui tenait pour elle. J'avais encore un peu d'espoir pour Laure. Elle m'avait promis, avec ses larmes, que plus jamais elle ne voterait contre moi. Je pense qu'il y avait une date butoir, mais je n'en étais pas informée, donc forcément (rires)", nous a-t-elle dit.

Moins 7 kilos pour Jonathan

Ils sont cinq finalistes à se lancer ce vendredi 28 mai 2021 dans la redoutable course d'orientation. Maxine, Arnaud, Jonathan, Lucie et Laure devront redoubler d'efforts pour se qualifier pour la mythique épreuve des poteaux, sachant qu'il n'y a que trois places à prendre. Une première partie qui s'annonce stressante en attendant la semaine prochaine pour la suite de cette finale, avec le retour de Denis Brogniart pour un direct au cours duquel l'animateur va retrouver tous les candidats de cette édition 2021 de "Koh-Lanta".

Chaque année, dans les derniers épisodes de "Koh-Lanta" diffusés, les téléspectateurs découvrent les spectaculaires pertes de poids des candidats. Et pour cette saison, les corps des aventuriers ont encore une fois été mis à rude épreuve. La semaine dernière, dans l'épisode diffusé sur TF1, ces derniers ont pu se peser. Ainsi, c'est Jonathan qui a perdu le plus, délesté de 7 kilos. Laure a elle aussi minci, affichant 5 kilos en moins sur la balance. Lucie a perdu 4 kilos. Quant à Maxine et Arnaud, ces derniers n'ont pas pu se peser, car ils étaient en train de profiter d'un confort de rêve à Bora-Bora. Cependant, leur avant/après ont été dévoilés, et c'est impressionnant ! (voir ci-dessous).

