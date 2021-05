Koh-Lanta 2021 : Lucie attaquée sur les réseaux, son action radicale contre ses haters

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Si les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de 20 nouveaux aventuriers, ce n'est que dans l'épisode 2 qu'ils ont découvert Lucie, la candidate "renfort" de l'équipe jaune. Si s'intégrer à un groupe déjà soudé a été difficile pour elle, la championne n'a rien lâché. Avant l'élimination de Myriam dans l'épisode 8 du jeu, elle a mené une contre-attaque contre son ancienne équipe jaune, blessée d'avoir été mise à l'écart par Vincent à la suite d'une victoire sur un jeu de confort.

Le 7 mai dernier, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Lucie a redistribué les cartes du jeu lors du conseil. En effet, juste avant les votes, elle a trouvé l'arme secrète la plus puissante du jeu, à savoir le bracelet noir. Grâce à lui, elle a pu déposséder Laëtitia du collier d'immunité qu'elle avait trouvé et le donner à Maxine. Avec Thomas, cette dernière était donc protégée. Par contre, pour Vincent et Laëtitia, cet échange a signé la fin de leur aventure. Avec une majorité de votes contre lui, l'ami de Jeremstar a été éliminé, entraînant l'ex-jaune dans sa chute, à cause des destins liés.

Twitter, Instagram... Lucie passe à l'attaque

Depuis les éliminations de Vincent et Laëtitia, Lucie est la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Denis Brogniart n'a pas manqué de prendre sa défense, condamnant fermement les insultes qui lui sont adressées. "Juste un mot pour vous dire que, une nouvelle fois, les messages de haine sur les réseaux sociaux sont encore extrêmement présents, notamment à l’égard de Lucie qui n’a rien demandé de tel et qui vit forcément difficilement ces moments-là", a-t-il dit.

Mais pas question pour la championne de MMA de se laisser faire. En effet, cette dernière a décidé d'agir contre ce déferlement 2.0 en rendant son compte Twitter inactif et en limitant l'accès à son compte Instagram, le faisant passer en privé. Seule sa page TikTok est disponible, comme l'ont remarqué nos confrères de Voici. Récemment, elle a publié une vidéo dans laquelle elle adresse quelques mots à ses abonnés. "Moi j’aime bien TikTok. Je trouve qu’ici les gens sont un petit peu plus bienveillants. C’est pour ça que je l’ai gardé tel quel. Je préfère prévenir maintenant : si je vois un message d’insulte ou de menace, je bloque direct. Je vous le dis, je ne me prends même plus la tête : je bloque. Peut-être qu’aujourd’hui vous ne m’aimez pas, mais peut-être que demain, vous m’aimerez bien pour d’autres choses. Donc on reste tranquille et mesuré, on ne sait pas de quoi l’avenir est fait", a-t-elle dit.

