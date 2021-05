Koh-Lanta 2021 : Lucie critiquée, Denis Brogniart prend sa défense

C'était un épisode plein de rebondissements. Ce vendredi 7 mai, TF1 diffusait le nouvel épisode de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Dans ce dernier, les destins des aventuriers étaient liés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a donné lieu à des situations embarrassantes. Certains souhaitaient éliminer Thomas, le dernier du quatuor des jaunes, mais il était lié à Maxine, membre emblématique des rouges.

Tous les regards se sont alors tournés vers Vincent et Laeticia. L'aventurier qui a participé à l'élimination de Shanice et de Myriam avait donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y avait donc de fortes chances qu'il soit éliminé. Mais c'était sans compter sur Laeticia, son binôme qui a trouvé un collier d'immunité. Les deux aventuriers étaient donc protégés. MAIS, Lucie a trouvé une arme secrète qui lui permettait d'annuler un collier d'immunité.

Elle a décidé de l'utiliser contre sa partenaire depuis le début de l'aventure, Laeticia, afin de le donner à Maxine. Une décision que les internautes n'ont pas compris et ces derniers ont été nombreux à la critiquer.

Face à la vague de violence sur les réseaux sociaux, le présentateur Denis Brogniart a tenu à prendre la défense de Lucie. Sur Instagram, il a écrit : "Juste un mot pour vous dire que, une nouvelle fois, les messages de haine sur les réseaux sociaux sont encore extrêmement présents, notamment à l’égard de Lucie qui n’a rien demandé de tel et qui vit forcément difficilement ces moments-là" explique-t-il dans son live Instagram du 8 mai. Avant d'ajouter : "On peut exprimer ses sentiments, on peut ne pas être d’accord, on peut dire ce qu’on veut sur les réseaux sociaux et c’est ce qui fait la force et c’est ce qui me permet de d’apprécier particulièrement les réseaux sociaux. En revanche on n’a pas le droit de porter des propos injurieux, menaçants, d’une calomnie vraiment incroyable à qui que ce soit. Donc évidemment, soutien total à Lucie. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont comme ça, si vous êtes vous-même malheureusement emporté par ce que vous dites, eh bien c’est regrettable" conclut-il.

Par J.F.