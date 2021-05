Koh-Lanta 2021 : Lucie critiquée sur ses performances lors des épreuves, elle réplique

Le 12 mars dernier, TF1 a lancé la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Un coup d'envoi qui avait permis aux téléspectateurs de découvrir 20 nouveaux candidats anonymes. Une semaine après la diffusion du premier épisode, une nouvelle aventurière a fait son arrivée dans l'aventure. Il s'agit de Lucie, championne de France et d'Europe de boxe. Elle est aussi championne de France de kick-boxing et vice-championne du monde de MMA. Cette dernière a intégré la compétition en tant que candidate "renfort". Et son intégration a été difficile au sein des jaunes. En effet, les affinités étaient déjà en globalité faites. Mais la trentenaire n'a rien lâché, bien au contraire.

Avec une première arme secrète trouvée sur le camp réunifié, elle a totalement bouleversé le cours de l'aventure lors des destins brisés. En dépossédant Laëtitia de son collier d'immunité, elle a protégé Maxine. Et c'est Vincent qui a été éliminé, entraînant Laëtitia dans sa chute. La semaine dernière, Lucie a sorti une deuxième arme secrète qu'elle a utilisée contre Magali. Avec "le détournement", elle a récupéré le vote de la doyenne. Ainsi, elle a pu voter deux fois, provoquant la sortie de l'ex-rouge.

"J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais"

Mardi 25 mai 2021, Lucie a posté une photo d'elle sur Instagram. L'occasion pour ses abonnés de la voir en pleine séance de sport. Dans le fil des commentaires, un internaute l'a interrogée sur ses performances physiques dans l'aventure. "Lucie, tes résultats dans les épreuves physiques de 'Koh-Lanta' me laissent perplexe. Qu'est-ce qui te manquait pour aspirer à gagner des épreuves devant des Arnaud ou des Laure qui n'ont pas le même parcours sportif que toi ?" a-t-il demandé.

Ce à quoi la principale intéressée a répondu, cash : "Mon parcours sportif n'a absolument rien à voir avec le fait de me suspendre ou marcher sur une poutre. Inversement, mettez un expert en survie dans une cage et on obtiendra le même résultat. Je n'ai jamais rien eu facilement dans la vie et 'Koh-Lanta' est juste à l'image de ma vie. Le problème vient de l'image que vous avez de moi et non la réalité. Je me transcende face au danger. En toute humilité, oui, je peux dire que je suis juste humaine avec mes forces et mes faiblesses. Et j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais".

Par Clara P