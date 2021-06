Koh-Lanta 2021 : Lucie délaissée par les ex-jaunes lors des votes en finale, elle réagit (Exclu)

Non Stop People : Comment allez-vous depuis la finale ?

Lucie : Ça va. Sur le moment, j'ai ressenti un petit peu de tristesse car il a fallu faire le deuil de l'aventure. Mon aventure se termine là. Je pense que ça va laisser un grand vide. Il y avait une petite déception par rapport au fait d'avoir perdu, même si je m'y attendais un peu. Entre-temps, j'ai passé un très bon week-end, j'ai été très bien entourée.

Non Stop People : Vous dites que vous vous attendiez à ne pas remporter l'aventure, pourquoi ?

Lucie : J'avais fait mes estimations en fonction des affinités, des gens qui pouvaient avoir quelques rancoeurs à mon égard par rapport au jeu. Donc oui, je me doutais plus ou moins du score final, mais je n'avais pas de certitudes. On n'est jamais à l'abri d'un coup de poker. On peut encore être surpris, tout peut arriver. Mais, mes chances étaient quand même moindres, j'en avais bien conscience.

Non Stop People : Malgré les explications que vous avez données lors du conseil final, les ex-jaunes n'ont pas voté pour vous. Comment réagissez-vous ?

Lucie : J'ai été le visage de leur élimination donc forcément, j'ai un peu brisé leur projet. Je peux comprendre qu'il y ait un peu d'amertume à mon égard. J'ai été agréablement surprise par Magali, Frédéric et Shanice qui ont eu des mots très gentils à mon égard. Ça fait du bien. Pour ceux qui n'ont pas voté pour moi parmi les jaunes : Myriam je le comprends complètement. Thomas aussi parce que c'était son binôme. Mathieu, j'avoue, j'espérais qu'il vote pour moi, mais bon tant pis. Ça n'aurait pas changé la donne.

Non Stop People : Il n'y a pas de rancoeur par rapport à ces votes ?

Lucie : Non. On a tout mis à plat dernièrement. On garde le meilleur de cette aventure et puis, qu'on le veuille ou non, qu'on s'aime ou pas, on a vécu un super rêve ensemble et même les embrouilles font partie des bons souvenirs. Il n'y aucun souci.

Non Stop People : Quel a été le contenu de vos échanges avec les ex-jaunes ?

Lucie : On avait fait un live sur les réseaux sociaux pour mettre un petit peu les points sur les i. Chacun a expliqué pourquoi la réalité a été perçue différemment d'un angle et d'un autre. J'ai été écoutée, j'ai écouté les autres. J'ai eu mes conclusions, eux les leurs, mais en tout cas, on a tout mis à plat. Maintenant, on peut discuter normalement.

Non Stop People : Lors d'un conseil, vous avez dépossédé Laëtitia de son collier d'immunité grâce à votre première arme secrète. Elle a été blessée par ce geste. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec elle ?

Lucie : Oui, complètement. Elle a été un petit peu fâchée pendant un certain temps. Elle attendait que je l'appelle, mais comme je ne me sentais pas vis-à-vis de ça, je n'ai pas non plus donné signe de vie. À un moment donné, la connexion s'est refaite et on a avancé depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est potes avec les gens qu'on est alliés dans le jeu. J'avais une alliance puissante à ce moment-là avec les rouges, notamment Maxine. J'ai donc fait un choix dans le jeu. Pour autant, je n'ai pas fait ça avec fierté.

"Maxine était une menace quelque part pour Shanice"

Non Stop People : Sauver Maxine lors des destins brisés, c'était un choix d'affinités ou stratégique ?

Lucie : C'était un mélange de tout parce que je suis assez radicale. À partir du moment où j'ai estimé que j'avais été rejetée par les jaunes, que la coupe était pleine et que je n'étais pas appréciée à ma juste valeur, je me suis officiellement ralliée aux rouges. Ça m'a donné envie de jouer un peu plus en individuel, donc on comprend très bien que quelque chose va se passer. Laëtitia, malheureusement, ça a été un dommage collatéral. Elle a été dans le mauvais binôme. Elle ne faisait pas forcément partie des gens que j'avais envie d'éliminer. Je voulais protéger les rouges, ils étaient mes alliés. Quand je suis alliée avec quelqu'un, je les protège et notamment Maxine que j'ai beaucoup apprécié dans l'aventure.

Non Stop People : Sur ce rapprochement avec Maxine, comment les affinités se sont créées entre vous ?

Lucie : C'est une affinité qui s'est faite de manière évidente à la réunification. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. On a découvert qu'on habitait vraiment l'une à côté de l'autre en Ile-de-France. On a fait 'Koh-Lanta' pour les mêmes raisons. On avait les mêmes chaussures, le même sac à dos. Il y avait trop de points communs. Ce qu'elle a traversé, je le comprenais. Je m'identifiais à elle, elle s'identifiait à moi. D'ailleurs, Shanice a eu peur de ça, c'est pour ça qu'elle voulait l'éliminer. Elle avait vu qu'on se rapprochait. Maxine était une menace quelque part pour Shanice.

Non Stop People : Ce retour sur l'île en solo a été un élément déclencheur pour vous dans la suite de votre aventure...

Lucie : Il y avait déjà une accumulation de choses qui me déplaisaient énormément au sein de mon équipe. Je prenais énormément sur moi depuis le premier jour. On a commencé à me menacer de m'éliminer des jaunes. J'avais envie de réorienter mes voix et au moment où on ne me choisit pas dans l'équipe, on exprime clairement que je n'ai pas ma place dans cette équipe. J'ai dû faire un choix entre la loyauté et le respect et j'ai choisi le respect parce que pour moi, c'est plus important que tout. Chacun mérite du respect et là, je ne me suis pas sentie respectée. Ça été extrêmement blessant et humiliant, ça a été le déclic qui m'a fait me dire : 'Lucie, on arrête les frais'. C'était un message fort. Pour que je quitte cette équipe, il fallait vraiment que quelque chose m'ait blessé profondément.

Non Stop People : Est-ce que ça vous a ramené aussi à ce que vous avez vécu plus jeune, et dont vous parlez face à Denis Brogniart ?

Lucie : Oui. C'est une boucle qui se répète dans ma vie et d'ailleurs je me remets en question par rapport à ça. Ça m'est arrivé trois fois dans ma vie. Comment c'est possible ? Est-ce que c'est moi, ma manière d'être ? Je suis en plein questionnement. Je me dis qu'il y a peut-être des choses à changer chez moi. C'est très désagréable.

Non Stop People : Sur les réseaux sociaux, comment ça s'est passé pour vous ?

Lucie : Disons que l'épisode 9, comme j'élimine le chouchou de la saison, forcément internet s'est enflammé. Mais c'est paradoxal parce qu'il y a eu une énorme vague de haine le vendredi soir, mais à la fois, trois jours plus tard, une mobilisation hyper importante de gens bienveillants qui se sont exprimés contre toute cette méchanceté. Cette action a fait lever les foules. J'ai tout vu en trois jours, et c'est une expérience vraiment intéressante. Par contre, personnellement, ça m'a touché. On n'est jamais prêt. Je suis très sensible à la méchanceté, je suis comme une éponge. On a été accompagné par la production, Denis Brogniart. Les gens ont su à ce moment-là que ça allait trop loin, il y a eu une mobilisation générale de bienveillance.

Non Stop People : Quels souvenirs gardez-vous de votre aventure ?

Lucie : Un parcours avec plein d'obstacles, des grands moments de désespoir, mais aussi des grands moments d'espoir. Je dirais que j'ai été drivé par ma foi et grâce à ça, je me suis accrochée comme une dingue et j'ai réussi à aller loin. On a de la ressource. Ça me conforte dans l'idée que je peux continuer à rêver grand. On a tous des leçons à tirer de cette expérience. En faisant ça, je tenais vraiment à donner une leçon. Je voulais qu'on comprenne ce qu'il se passe quand on me manque de respect.

