Koh-Lanta 2021 : Lucie, Maxine et Laure proches sur Instagram, leur week-end à Marseille en photos

Depuis le lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes", les téléspectateurs suivent chaque semaine ce qu'il se passe dans l'aventure. Avec la réunification, des éliminations inattendues ont eu lieu, à commencer par celle de Mathieu. Ce dernier a quitté la compétition à la suite de sa défaite sur un duel qui l'a opposé à son allié de toujours, Thomas. Puis c'est Shanice qui a fait les frais de la colère de Vincent. En effet, ce dernier n'a pas apprécié qu'elle lui mette la pression pour voter contre l'une des deux ex-rouges, à savoir Laure et Maxine.

Avec les éliminations de deux ex-jaunes - tous les deux membres d'un quatuor solide qui s'est constitué à la suite du départ d'Aurélien - Myriam et Thomas se sont retrouvés en danger. Si ces derniers ont tout fait pour passer l'éponge sur la trahison de Vincent, ils ont finalement eu du mal à enfouir leur rancoeur. Mais c'était sans compter la stratégie de Vincent de s'allier aux rouges pour éliminer l'un d'entre eux. Et c'est Myriam qui a été remerciée, jugée trop envahissante sur le camp, avec un excès de confiance qui en a agacé plus d'un. De plus, son comportement changeant juste avant le conseil a mis la puce à l'oreille à certains candidats du camp réunifié.

Un "merveilleux" week-end à Marseille

Au cours de cette aventure, les téléspectateurs ont été témoins du rapprochement amical qui s'est opéré entre Laure et Maxine. Depuis la fin du tournage, les deux alliées sont restées en contact, comme elles ont pu en témoigner sur leurs réseaux sociaux respectifs. Le week-end dernier, elles ont même passé un week-end à Marseille avec Lucie, ex-jaune de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Visiblement, depuis la fin de l'aventure, cette dernière a noué des liens solides avec le duo. Et c'est sur Instagram qu'elles ont partagé de nombreux clichés de leur escapade (voir ci-dessous).

En légende d'une publication partagée sur sa page Instagram officielle, Lucie a posté le message suivant : "Merci Maxine et Alexis (NDLR, le frère de Maxine) pour ce merveilleux week-end à Marseille. Ça fait du bien de pouvoir déconnecter et partager des bonnes vibes et des fous rires. Un régal. Les amis, Laure est vraiment l'une des filles les plus drôles que je connaisse. L'une de mes villes favorites en France. Hâte de revenir".

Par Clara P