Koh-Lanta 2021 - Lucie : pourquoi a-t-elle un totem chez elle ?

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Une édition 2021 qui a démarré sur les chapeaux de roues, avec des éliminations parfois très surprenantes. En effet, si Candice a été trahie par ses deux alliées Laure et Maxine, Aurélien n'a rien vu venir de la stratégie qui s'est mise en place pour l'éliminer. Et c'est Shanice qui a mené les opérations avec la complicité de certains candidats, dont Thomas.

La suite de l'aventure a été toute aussi chaotique. Le noyau dur des ex-jaunes qui était constitué de Shanice, Myriam, Mathieu et Thomas s'est totalement désintégré. Après les départs de Mathieu et Shanice, Myriam a été éliminée la semaine dernière. Une fois encore, c'est le vote de Vincent qui a précipité la chute de l'aventurière. Thomas, seul "survivant" du quatuor initial, a promis de la venger. Il se pourrait donc que des tensions éclatent entre lui et certains candidats dans l'épisode 9 diffusé ce vendredi 7 mai 2021 sur TF1.

"Est-ce que c'est parce que j'ai gagné 'Koh-Lanta' ?"

Si l'aventure "Koh-Lanta" a démarré avec 20 candidats, une aventurière a fait son arrivée dans l'épisode 2 de l'émission en tant qu'aventurière "renfort" de l'équipe jaune. Il s'agit de Lucie, championne de France et d'Europe de boxe. Elle est aussi championne de France de kick-boxing et vice-championne du monde de MMA. Un palmarès qu'elle a dévoilé dans son portrait diffusé sur TF1. "Aujourd'hui, je suis combattante professionnelle de MMA. Je suis une femme d'action, qui n'abandonne jamais (...) Je n'embête jamais personne, mais c'est vrai qu'il ne faut pas m'embêter", dit-elle.

Le 5 mai dernier, dans sa story Instagram, Lucie a tenu à faire une précision sur un objet qu'elle possède chez elle. En effet, plusieurs internautes se sont demandés : Pourquoi a-t-elle un totem chez elle ? Est-ce que c'est parce qu'elle a gagné "Koh-Lanta" ? "Non, rien à voir", a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "C'est mon beau-frère qui l'a fait. C'est un ébéniste de talent. Voilà. C'est un cadeau, une réplique. C'était pour ma déco".

