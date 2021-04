Koh-Lanta 2021 : Lucie sexy en maillot de bain, ses plus belles photos sur Instagram

Le 12 mars dernier, les téléspectateurs ont fait connaissance avec 20 nouveaux aventuriers lors du lancement de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une semaine après le coup d'envoi sur TF1, une 21e candidate a rejoint la compétition en tant que "renfort" d'une équipe à la suite du jeu de confort. Il s'agit de Lucie, un "couteau suisse des arts-martiaux" de 35 ans. Cette dernière a démarré le jeu en tant que membre des jaunes. Sur Instagram, elle avait commenté son arrivée dans l'émission en légende d'une vidéo de son portrait.

"Une semaine après le combat le plus important de ma carrière à Bercy, je m’envolais pour Tahiti. Ceux qui me connaissent ne sont pas étonnés. Car ma règle numéro 1 est : toujours évoluer hors de sa zone de confort, car c’est là qu’on évolue le plus. Plus c’est fou et dangereux, plus je suis convaincue que c’est le chemin. Mais il y a une autre réalité les amis. Aussi titrée qu’on puisse être, on n’est rien face à la survie physique et sociale. On a tous 2 bras, 2 jambes. Heureusement pour moi, j’ai de la ressource. Alors je n’ai qu’une chose à dire : que l’aventure commence", postait-elle.

Une fan de voyages

Dans son portrait, Lucie évoque son parcours sportif. Et autant dire qu'il est impressionnant. "J'ai été championne de France et d'Europe de boxe, championne de France de kick-boxing et vice-championne du monde de MMA. Et aujourd'hui, je suis combattante professionnelle de MMA", dit-elle. Et de poursuivre : "Je suis une femme d'action, qui n'abandonne jamais (...) Je n'embête jamais personne, mais c'est vrai qu'il ne faut pas m'embêter".

Sur Instagram, Lucie compte plus de 14 000 abonnés. Souvent, elle poste des photos de son quotidien. Mais ce sont surtout ses voyages que la candidate de "Koh-Lanta, les armes secrètes" affiche sur la Toile. Récemment, elle s'est envolée au Brésil avec une amie pour découvrir la culture du pays et visiter les plus beaux sites, notamment la statue du Christ rédempteur. Sa communauté a aussi pu découvrir de nombreux clichés sur lesquels la trentenaire prend la pose en maillot de bain. À la fois sexy et sportive, elle affiche son corps parfait face à des paysages magnifiques. Non Stop People a compilé ses plus belles photos, que vous pouvez découvrir dans notre diaporama ci-dessus.

Par Clara P