Koh-Lanta 2021 : Lucie "vraiment fragilisée" et "malade" à son retour en France, elle raconte

Lucie n'a pas d'emblée fait son apparition dans "Koh-Lanta, les armes secrètes" le 12 mars dernier sur TF1. En effet, la candidate a été présentée par Denis Brogniart dans le deuxième épisode de la compétition, en tant que candidate "renfort". Du coup, son intégration au sein de l'équipe jaune a été compliqué, du fait qu'elle s'est retrouvée au sein d'une tribu qui se connaissait déjà un peu. Mais au final, la championne de MMA a su s'imposer, provoquant même un bouleversement total lors des destins liés avec son arme secrète, le bracelet noir.

Dans un entretien qu'elle a donné à Alexandre Boero sur YouTube, dans "L'interview Confession", l'aventurière est revenue sur son aventure, notamment sur la présence du quatuor jaune composé de Thomas, Shanice, Mathieu et Myriam. "On ne venait pas de la découvrir. Depuis le premier jour, je savais où je mettais les pieds. J'avais très vite cerné ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, dans l'épisode 3, au conseil, je dis clairement à Denis Brogniart : 'Si je suis à ma place, le groupe va m'accepter. Si je ne suis pas à ma place, le groupe me rejettera' et c'est exactement ce qu'il s'est passé. On découvre que je ne suis pas à ma place. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je réoriente les voiles", a-t-elle confié.

"Je tombais malade..."

Dans la suite de l'entretien, Lucie a révélé les raisons de sa participation à "Koh-Lanta". "Je suis vraiment une adepte du grand frisson. J'aime me challenger (...) J'avais atteint une certaine zone de confort dans les sports de combat et je me suis qu'il me fallait faire un pari encore plus fou. Donc j'ai choisi 'Koh-Lanta' parce qu'on était très, très loin de ma zone de confort. Je suis formée pour combattre, pour casser des figures. Je ne suis pas formée pour marcher sur une poutre, me suspendre ou faire du feu. On est très, très loin de ce que je sais faire. J'avais envie de voir ce que j'avais un petit peu dans les tripes et comment j'allais trouver de la ressource dans cet univers hostile", a-t-elle dit.

Elle a aussi évoqué son retour difficile en France, une fois le tournage de "Koh-Lanta" terminé. Et autant dire que tout n'a pas été simple pour elle. "Il a fallu que je refasse un gros rééquilibrage à la fois psychologique et alimentaire. Donc ça, ça a été difficile. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir reprendre le sport, j'étais vraiment fragilisée. Je tombais malade, je me blessais, alors que ça n'arrive pas d'habitude. Heureusement, je n'ai pas eu à combattre", a-t-elle révélé. Et de poursuivre : "L'organisation est en stand-by en ce moment à cause de la pandémie donc quelque part ce n'est pas plus mal car je ne crois pas que j'aurais été apte à reprendre le chemin de la compétition tout de suite. Il faut dire ce qui est, c'est une aventure qui nous marque. Je ne pensais pas à ce point là".

Par Clara P