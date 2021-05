Koh-Lanta 2021 - Magali : cette opération qu'elle a subie après l'aventure

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" n'a pas manqué de rebondissements cette année. Dès les premiers épisodes, des éliminations ont marqué le jeu, à commencer par celle de Candice. Alors que cette dernière détenait un collier d'immunité, le jeu de dupes orchestré par deux de ses alliées rouges l'a induite en erreur. En effet, Laure et Maxine lui ont fait croire qu'elle n'était pas en danger dans le jeu, alors que c'était tout le contraire. Résultat : l'instructrice en survie n'a pas sorti son précieux sésame. Elle a été éliminée. Chez les jaunes, le départ d'Aurélien a aussi marqué les esprits. Déjà parce que le pharmacien de 34 ans ne s'y attendait pas, mais aussi parce que Shanice a monté une stratégie contre lui qui a marché à la perfection.

À ce stade de l'aventure, ils ne sont plus que sept candidats à concourir pour décrocher leur ticket pour la mythique course d'orientation. La semaine dernière, c'est Thomas qui a été éliminé de la compétition. Un départ qui fait suite à celui de Vincent qui, avec les destins liés, a entraîné Laëtitia dans sa chute. Dans un extrait inédit, MYTF1 a dévoilé l'arrivée de Thomas à la résidence du jury final. Si les retrouvailles avec ses ex-alliés jaunes ont été très chaleureuses, l'ambiance était plus froide avec Vincent et Laëtitia, qu'il tient responsables des éliminations de Shanice et Myriam.

"Quand ta détermination est plus grande que la douleur..."

Parmi les sept candidats toujours en lice, les téléspectateurs retrouvent Magali, la doyenne sur le camp réunifié. La semaine dernière, certains de ses camarades lui ont reproché de s'être isolée, ce qu'elle n'a pas nié lors du conseil. Si cette dernière a du mal à trouver sa place, c'est parce que la différence d'âge avec ses coéquipiers est, selon elle, trop importante. C'est ce qu'elle a confié face caméra dans l'épisode 10 diffusé sur TF1.

Mercredi 19 mai 2021, dans sa story Instagram, Magali a révélé avoir été récemment opérée. Sur un premier cliché - immortalisé à l'hôpital - la candidate prend la pose assise, visiblement blasée parce qu'elle est en train de vivre. En légende, elle a écrit le message suivant : "Quand ta détermination est plus grande que la douleur... Rester en veille et ne rien lâcher, jusqu'au bout". Sur le second cliché, elle dévoile sa jambe droite enveloppée dans un bandage. "La résilience... 8 semaines de rééducation. Opération ménisque 24 mars 2021", a-t-elle écrit. Enfin, sur le troisième cliché, elle annonce une bonne nouvelle à sa communauté. "Pour une première victoire sur soi ! Validation staff médical ! Go running. 'Tout doux, tout doux' dixit le doc. Ce qui ne tue pas rend plus fort ! Droit devant !"

Par Clara P