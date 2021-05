Koh-Lanta 2021 : Magali "isolée" et "condescendante" sur le camp ? Elle répond sur Instagram

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont rythmé la compétition. La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 10, c'est Thomas qui a quitté l'aventure. Fatigué physiquement, l'aventurier avait récemment vécu les départs successifs de ses plus proches alliés dans le jeu, à savoir Shanice, Mathieu et Myriam. Malgré leur absence, il était parvenu à se rapprocher de certains ex-rouges, notamment de Jonathan et Arnaud. Mais malgré cette complicité, le chauffeur-livreur a été écarté.

Lors de cette soirée, Magali a aussi fait parler d'elle. En effet, la doyenne s'est isolée du reste du groupe. Et face aux caméras de TF1, elle s'est confiée sur son mal-être à ce stade de l'aventure. "Je me sens fatiguée, physiquement et moralement. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est mon environnement affectif avec mes amis, mes proches... Avec des gens avec qui je peux être moi-même, échanger, rire, avoir des sujets de conversation. Aujourd'hui, je suis avec des jeunes de 25 ans. On a 22 ans minimum de différence. Au-delà des pipis, cacas, prout et des blagues, voilà... J'espère que c'est dû à l'âge et qu'il va y avoir une évolution. En tout cas, j'espère pour eux", lâchait-elle.

"Vous faites des conclusions sur un résumé de 3 jours"

Un isolement de la part de la candidate que Laure et Maxine ont remarqué. "Elle commence vraiment mal à parler avec son air condescendant. Alors que franchement, on l'a toujours intégrée", a confié Maxine. "On ne va pas aller la chercher par la main, lui dire : 'Viens avec nous !' (...) Ellle a mis les distances toute seule. Elle ne s'intègre pas au groupe", a poursuivi Laure. Lors du conseil, cette dernière a développé son propos. "Je pense que depuis le début, Magali bloque un peu sur son âge. Elle croit que parce qu'elle est un petit plus vieille que nous, elle n'a pas sa place, alors que pas du tout. On vient beaucoup vers elle (...) Moi, je ne la mets pas à l'écart en tout cas".

Sur Instagram, des internautes ont réagi au comportement de Magali sur le camp. "Dommage de prendre les autres pour des enfants avec condescendance et faire une énorme faute d'orthographe en légende... En tout cas, tu es une guerrière", a posté l'un d'entre eux. Un commentaire qui n'est pas resté sans réponse. "Aucune condescendance de ma part, un constat dans MON aventure", a posté l'aventurière. Une autre fidèle du programme a écrit : "Tu as quand même l'air super malheureuse sur le camp. C'est dommage car tu devais être fière de réaliser cette aventure et au final, on a l'impression que tu attends juste que ça se finisse". Ce à quoi la principale intéressée a répondu : "Vous ne voyez que ce qu'on vous montre. Donc effectivement, vous faites des conclusions sur un résumé de 3 jours en 1h50 d'émission (hors pub). Vous ne voyez qu'un résumé".

Par Clara P