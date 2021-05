Koh-Lanta 2021 : Magali taclée par Myriam après sa "leçon de morale" au conseil

Le 30 avril dernier, à l'issue de l'épisode 8 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Myriam a été éliminée. Avant de partir pour rejoindre le jury final, l'ex-jaune s'est exprimée face à ses camarades. "Je vous remercie d'avoir voté contre moi parce que je n'aurais pas été capable de continuer cette aventure-là avec une ambiance pareille. Je pars la tête haute, comme je l'ai toujours fait. C'est vraiment dommage de ne pas avoir été en capacité de s'exprimer parce qu'on aurait pu en discuter et malgré le fait que je sois apparemment tyrannique, je suis capable de reconnaître mes erreurs, quand il y'en a", commençait-elle.

Et de poursuivre sur les raisons de son élimination : "Je n'aurais pas compris s'il n'y avait pas eu toutes ces explications, mais aujourd'hui, oui je comprends. C'est un mal-être qui a été créé autour d'un quatuor. Je dirais que ce sont des jalousies qui ne sont absolument pas appropriés. Certains aventuriers n'ont pas confiance en eux et remettent la faute sur les autres, ça me fait doucement rigoler (...) Quand j'entends dire que la réunification, ça leur suffit, ce n'est pas mon objectif de vie. J'ai un minimum d'ambition, donc si ce n'est pas le cas de certains aventuriers, c'est dommage".

"J'ai eu du mal à me rappeler de son prénom"

Magali n'avait pas hésité à réagir, interrogée par Denis Brogniart qui l'avait vue sourire lors de la prise de parole de Myriam au conseil. "Je la trouve très sûre d'elle. Elle nous fait en plus une leçon de morale, je trouve ça dommage. Il faut aussi que tu entendes et que tu envisages une remise en question sur certaines choses parce que là, tu nous incrimines tous de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir envie et d'être dans l'hypocrisie. Il faut peut-être aussi que tu revoies un peu ta copie, on n'est pas des élèves à écouter une seule voix", lâchait-elle.

Dans un entretien à Télé Star, Myriam est revenue sur les propos de Magali. Et encore une fois, la professeure d'anglais n'a pas mâché ses mots. "J'ai eu du mal à me rappeler de son prénom, au moment où elle s'exprimait. Donc recevoir des leçons de morale venant de quelqu'un dont je n'ai pas entendu la voix pendant plusieurs jours, ça me fait doucement rigoler, encore une fois. Je ne prends pas du tout en compte ses réflexions", a-t-elle dit.

Par Clara P