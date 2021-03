Koh-Lanta 2021 : Marie jugée "moins méritante" par Arnaud, elle réagit (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Marie : Je l'ai très mal vécue. Je ne l'ai pas du tout vu venir. J'étais tellement déconnectée à ce moment-là en étant la première victime des armes secrètes que ça a été un moment très, très, très dur à vivre. Surtout que je n'étais pas du tout dans le collimateur.

Non Stop People : Vous parlez même d''échec' face aux caméras...

Marie : C'est exactement ça que je ressens à ce moment-là, et même encore aujourd'hui. Quand je m'engage dans quelque chose, je vais me donner à fond jusqu'au bout. Je n'ai pas pu faire mes preuves dans cette aventure, c'est un échec, c'est clair. Avec du recul, je trouve que le mot est quand même fort parce qu'il n'y a pas mort d'homme non plus, ça reste un jeu. Mais c'est une aventure qui me tenait tellement à coeur, je m'étais engagée à fond et je n'aurais jamais pensé partir aussi tôt à cause d'une arme secrète.

Non Stop People : Comme quoi ces armes secrètes ont vraiment un impact sur ce qu'il se passe dans le jeu...

Marie : Bien sûr ! Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les colliers d'immunité. On a tendance à les oublier parce qu'on ne connaît pas encore vraiment l'enjeu des armes secrètes. Quand on en trouve une, on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir. Parler de duel, être victime du duel et partir à la suite de ça aussi rapidement, il y a une sorte d'injustice, de déception énorme. Je ne réalisais rien, j'étais déconnectée du début à la fin. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, c'est tellement arrivé vite. Je n'ai rien pu maîtriser.

Non Stop People : Dans quel état d'esprit étiez-vous lors du duel face à Magali ?

Marie : Je ne suis pas dans le même état d'esprit que Magali à ce moment-là. Elle savait qu'elle allait sortir, qu'elle n'avait pas le choix de gagner puisque Candice était immunisée avec sa moitié de talisman. Elle s'était préparée depuis plusieurs jours en se disant : 'De toute façon je vais sauter, alors si je ne fais pas quelque chose, je pars'. Elle était déjà hyper motivée, préparée. Moi, je suis arrivée, j'étais choisie, et je n'étais pas dans un état de compétition, où je me suis dit : 'Il faut que je me batte'. J'étais tellement déconnectée que je n'ai pas réussi à me concentrer vraiment pour gagner cette épreuve.

Non Stop People : Vous sentiez-vous en danger après avoir perdu cette confrontation ?

Marie : Oui, bien sûr. Mais je me sentais déjà en danger quand Magali m'a appelée parce que je me suis dit : 'Ok. On ne peut plus voter contre Magali. Si je perds le duel, ça fera un vote contre moi, un vote contre Frédéric'. La plupart des gens ont oublié qu'il avait déjà ce vote contre lui. Moi, je savais que c'était 'les hommes contre les femmes'. Après, c'était le début (...) Quoiqu'il arrive, eux ils allaient voter contre moi pour sauver Frédéric. Chez les filles, certaines voulaient voter contre Frédéric pour me sauver, mais finalement, c'est parti dans tous les sens. Je sentais que ça allait partir en cacahuète tellement on était sous le choc.

Non Stop People : Pourquoi selon vous, le choix de Magali s'est porté sur vous pour ce duel ?

Marie : Denis Brogniart lui a dit au début : 'Ça va être un duel d'équilibre'. Comme elle ne pouvait plus choisir Candice, elle savait que Maxine était bonne en équilibre. Du coup, il ne restait plus que Laure et moi.

"J'avais dit à Candice de canaliser ses émotions"

Non Stop People : Pour justifier son vote, Arnaud a dit que vous étiez "la moins méritante" de toute les filles après Candice. Qu'en pensez-vous ?

Marie : (Silence). Je suis un peu choquée. Je trouve que c'est un peu culotté de dire ça. On a à peine eu d'épreuves, je pense que là, il a juste voulu dire quelque chose, et il a parlé d'affinités, parce qu'il était très proche de Maxine et Laure. Dire que je suis la moins méritante après Candice... Je trouve que Candice est quand même méritante ! On n'avait pas de feu, rien... Ils voulaient tous voter Candice après, mais elle est méritante. Je ne comprends pas. Au conseil, il ne m'a pas dit ça (...) Il m'a dit : 'Je suis désolé Marie'. Donc je ne sais pas...

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous chez les rouges ?

Marie : Super bien. On avait une très bonne équipe. On avait chacun une tâche. On était très organisé, on communiquait énormément sur le camp. Le soir, on avait toujours des petites anecdotes, il y avait vraiment une bonne entente, très familiale.

Non Stop People : Lors du conseil, la question sur l'absence d'un leader a été soulevée...

Marie : Oui. Etre leader, c'est dur. C'est un rôle compliqué à avoir. Quand on regarde chez les jaunes, Aurélien a une vraie âme de leader. Il mène ses troupes. Chez les rouges, personne n'osait vraiment lever la voix. Laure aurait pu être une bonne leader. Elle a une voix qui porte, elle va bien réfléchir sur certaines épreuves. Hervé aussi et Frédéric.

Non Stop People : Et vous, c'est un rôle que vous auriez-pu endosser ou pas du tout ?

Marie : En temps normal, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt leader. Avec mes ami(e)s, je suis toujours à la tête des choses que j'organise, je suis très fédératrice. Mais là, je n'aurais pas aimé avoir ce rôle de leader parce que pour moi, un leader doit être autant bon sur les épreuves que sur le camp. Personne n'avait vraiment ce rôle-là, parce qu'il est complexe. Je pense que Candice aurait voulu avoir ce rôle, mais c'est compliqué. C'est quelqu'un de très humain, peut-être un peu trop et ça ne plaisaît pas à tout le monde. (...) Je lui avais dit de canaliser ses émotions, qu'elle était top, mais que malheureusement, on était dans 'Koh-Lanta' et qu'il fallait essayer d'avoir un juste milieu entre ses émotions et la réalité.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Marie : C'est une aventure qui m'a apporté beaucoup de choses, de très belles rencontres. J'ai créé des liens très forts avec Candice principalement. J'ai toujours manqué d'un binôme d'aventure et de défis sportifs en femme et je l'ai trouvé. Elle est dans le même état d'esprit que moi. Frédéric aussi est un super gars. Tout le monde n'a pas la chance de partir sur 'Koh-Lanta', je suis déjà hyper fière d'avoir pu prouver que les candidats pouvaient compter sur moi dans cette aventure.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P