Koh-Lanta 2021 - Marie : que pensent les internautes de la candidate ?

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes" a démarré sur TF1. L'occasion pour les fidèles du programme de faire connaissance avec 20 nouveaux candidats anonymes et de découvrir un premier épisode palpitant. En effet, la semaine dernière, les aventuriers ont fait leur arrivée chacun dans une pirogue. Puis ils ont tout de suite été plongés dans la compétition en disputant une épreuve mixte à laquelle deux duos sont ressortis gagnants. Ainsi, Aurélien et Laetitia sont devenus les capitaines de l'équipe jaune. Quant à Hervé et Candice, ils sont les leaders des rouges.

Avec la chute d'Elodie lors de l'épreuve d'immunité, les membres de sa tribu ont eu peur de ne pas la voir revenir sur le camp. Finalement, après avoir passé quelques heures en observation à l'infirmerie, la maman a pu les retrouver pour le conseil tant redouté, premier de la saison. Et c'est Sylviane qui a été définitivement éliminée après qu'elle ait considérablement ralenti son équipe sur l'épreuve d'immunité. "Je ne suis pas surprise. L'épreuve a été foirée à cause de moi, du coup, je comprends qu'ils votent contre moi. J'aurais fait la même chose", avait-elle dit avant de quitter le conseil.

Une nouvelle Lola dans le jeu ?

Lors de la diffusion de ce premier épisode de "Koh-Lanta, les armes secrètes", les téléspectateurs ont fait la connaissance de Marie, une étudiante en événementiel et communication de 25 ans originaire de Gironde et issue d'une famille de six enfants. La jeune aventurière a beaucoup voyagé, de part le métier de son papa. Il est militaire. "J'ai vécu un peu partout en France, dans les DOM-TOM", explique-t-elle dans son portrait. Sur Instagram, la jolie jeune femme dévoile des photos d'elle en pleine épreuve sportive. Elle affiche aussi sa part de féminité via des clichés sexy.

Membre de l'équipe rouge, Marie a eu un début d'aventure assez discret. Mais de nombreux internautes l'apprécient déjà, la complimentant sur sa beauté et sur son tempérament calme. "Marie, c'est un sucre. Elle est trop douce", a posté un internaute. "Marie est mon coup de coeur de la saison", a poursuivi un autre. D'autres la comparent à Lola, finaliste de la saison dernière baptisée "les 4 Terres". "Marie, c'est Lola. OMG, je l'aime. Elle va aller loin, c'est archi sûr", a commenté un Twittos. "Marie, c'est la nouvelle Lola", a notifié un autre internaute.

marie c’est lola bis omg je l’aime elle va aller loin c’est archi sûr #KohLanta — lucie (@dejoie_lucie) March 12, 2021

#KohLanta marie c’est un sucre elle est trop douce — alice (@alice_moura11) March 12, 2021

Marie cest la nouvelle Lola #KohLanta — (@idkakhy) March 12, 2021

Elle est trop belle Marie wsh #KohLanta — sousa (@adriensousa1) March 13, 2021

Marie est mon coup de coeur de la saison #KohLanta — Cobra (@finzero8689774) March 13, 2021

Marie me fait penser à Lola, petite et menue #KohLanta — Marie (@CallmeMariepal) March 12, 2021

Marie, des airs de Lola ? #KohLanta — Jérémy (@jlbox__) March 12, 2021

Par Clara P