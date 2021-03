Koh-Lanta 2021 : Marie sportive et sexy, elle affiche sa féminité sur Instagram (Photos)

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui débarque sur TF1 ce vendredi 12 mars 2021. L'occasion pour les fans du programme de retrouver Denis Brogniart aux commandes de cette édition 2021 que la production a décidé de baptiser "les armes secrètes". Car cette année, en plus de la vie en communauté sur le camp, les stratégies auront une place importante dans la mécanique du jeu avec ces armes secrètes dont l'utilité sera dévoilée en intégralité dans le tout premier épisode de cette nouvelle saison.

En attendant, Julien Magne - le directeur des programmes d'ALP - avait donné quelques éléments sur cette nouveauté lors de la conférence de presse organisée en février dernier. Il avait ainsi précisé qu'il s'agissait d'objets ou même de messages cachés "qui donnent des doubles votes, qui peuvent provoquer des duels, qui peuvent détourner des votes et contrer un collier d'immunité avec le bracelet noir", disait-il. Conséquence sur le jeu ? "Des impacts très forts et des bouleversements incroyables".

"J'aime prendre soin de moi"

Côté casting, la production a fait appel à 20 nouveaux candidats anonymes pour cette nouvelle édition de "Koh-Lanta". Parmi eux, les téléspectateurs feront la connaissance de Maxine, une jeune femme de 25 ans qui a traversé une épreuve difficile dans sa carrière de grande sportive. Il y a aussi Aurélien, papa gaga de ses quatre enfants qui souhaite leur inculquer les valeurs de la terre avec son métier d'agriculteur-maraîcher.

Marie fait aussi partie de cette aventure. À 25 ans, cette étudiante en événementiel et communication - originaire de Gironde - est issue d'une famille de six enfants. La jeune aventurière a beaucoup voyagé, de part le métier de son papa. Il est militaire. "J'ai vécu un peu partout en France, dans les DOM-TOM", explique-t-elle dans son portrait. Et de poursuivre : "Mon père a été mon moteur au niveau du sport. C'est avec lui que j'ai commencé la course à pied, j'ai continué avec des compétitions, j'ai fait du trail en Martinique. Ce que j'aime dans le sport, c'est aussi qu'on peut rester féminine, parce que je suis coquette, j'aime prendre soin de moi. Mais quand je mets mes paires de baskets et que je pars sur un trail ou sur un cross, là c'est la Marie sportive qui ressort". Une passion pour le sport qu'elle partage sur sa page Instagram, dévoilant des photos d'elle en pleine épreuve sportive. Elle affiche aussi sa part de féminité sur des clichés sexy.

Par Clara P