Koh-Lanta 2021 - Mathieu : la signification de ses deux tatouages dévoilée

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs suivent depuis mars sur TF1. Et depuis le début de la compétition, il s'en est passé des choses en Polynésie française. La semaine dernière, la réunification a eu lieu. Un choc des ambassadeurs pour la première fois organisé en trio, et qui s'est soldé par l'élimination de Frédéric. Un autre ex-rouge a fait les frais de la stratégie menée par Laure et Maxine, à savoir Hervé. En s'alliant avec les garçons de l'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition, le restaurateur s'est attiré les foudres du binôme soudé de l'aventure. Il a été éliminé.

"Le fait qu'elles votent contre Frédéric, c'est sûr que ça me vexe parce que je pense que quand on est dans une équipe, on est là pour la soutenir au maximum. Après, à 50% je m'en doutais qu'elles allaient faire un coup comme ça. Elles voulaient montrer que les filles existaient aussi dans cette équipe, ce qui était le cas", nous a-t-il confié en exclusivité. Et de poursuivre : "Je leur en veux plus maintenant avec les images, que je leur en voulais à l'époque dans le jeu (...) En fait, je m'aperçois que tout le long, elles ont manipulé les gens comme elles voulaient. Elles ont éliminé les gens d'une manière qui, pour moi, est soit pas correcte, soit hypocrite".

Le loup, son animal préféré

Sur le camp réunifié, les jaunes sont en supériorité numérique par rapport aux rouges. Parmi eux, Mathieu, le Corse au tempérament de feu qui, au moment du coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes", s'était confié à Télé Star sur ses tatouages. Il avait ainsi révélé la signification de deux d'entre eux, à savoir le loup qu'il arbore sur son torse, et le tatouage du Dieu égyptien Anubis sur sa nuque. Pour le premier, voilà ce que l'aventurier a confié : "Le loup est mon animal préféré. Je lui voue une adoration. J'aime sa façon de vivre, sa hiérarchie presque militaire. En fin de vie, les vieux loups deviennent solitaires".

Pour le deuxième, il s'agit d'une divinité "qui jauge l'âme des morts avant de décider si ces derniers ont fait assez de bien de leur vivant pour accéder au paradis", ont précisé nos confrères. Ce à quoi Mathieu a ajouté : "Je suis très croyant. Il est un peu un guide pour moi. J'ai aussi plusieurs faucheuses sur moi. Et un autre loup au-dessus de l'oreille droite qui hurle. Ça me rappelle mon côté sauvage". Des inscriptions indélébiles qui le rendent "libre". "Je sais que le temps nous est tous compté. Il faut être content de vivre", a-t-il conclu.

Par Clara P