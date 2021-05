Koh-Lanta 2021 - Mathieu : son refus de saluer Vincent au jury final passe mal sur Twitter

Lors du lancement de "Koh-Lanta, les armes secrètes" le 12 mars dernier sur TF1, les téléspectateurs ont fait la connaissance, entre autres, de Mathieu. Malheureusement, ce dernier a connu une fin d'aventure brutale. En effet, après sa défaite sur un jeu d'immunité, l'aventurier avait dû affronter son plus proche allié lors d'un duel, à savoir Thomas. En perdant cette confrontation, il avait été éliminé sur le champ. Il a été le premier ex-membre du quatuor initial jaune à quitter le jeu. Shanice et Myriam ont ensuite suivi.

Le 7 mai dernier, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Denis Brogniart a annoncé aux candidats les destins liés. Une nouvelle étape du jeu pendant laquelle Vincent s'est retrouvé avec Laëtitia. Se sentant en danger, cette dernière était parvenue à trouver un collier d'immunité qu'elle a sorti lors du conseil. Mais c'était sans compter le "pouvoir" de Lucie qui, en sortant son bracelet noir - plus puissante arme secrète de la saison - a dépossédé la candidate de son précieux sésame. Résultat : Vincent et Laëtitia ont été éliminés.

"Mathieu, classe de moyenne section"

Après le conseil, Vincent et Laëtitia ont rejoint la résidence du jury final où les candidats déjà éliminés les attendaient. Lors de leur arrivée, Mathieu a refusé de les saluer, les tenant responsables des éliminations de Shanice et Myriam. "Je ne dis pas bonjour aux traîtres", a-t-il tout d'abord lancé à Laëtitia. Lorsque Vincent s'est ensuite approché pour le saluer, le Corse s'est de nouveau braqué. "Non, pas de salut !" a-t-il dit.

Un refus qui a blessé l'ex-jaune. "Il ne me serre même pas la main alors que nous étions plutôt en très bons termes. Je comprends très vite que les cinq personnes sont contre moi (NDRL, Shanice, Myriam, Mathieu, Frédéric et Hervé), donc c'est vrai que c'est assez dur et je ne m'attendais pas forcément à ça", a-t-il confié face caméra. Sur Twitter, des internautes n'ont pas manqué de réagir au comportement de Mathieu vis-à-vis de Vincent. "Le comportement de Mathieu immature, jamais vu ça. Mec, calme-toi. T'as perdu, tu n'aurais jamais pu gagner avec ton comportement de gamin", a posté l'un d'entre eux. "Mathieu, classe de moyenne section", a poursuivi un autre.

je regarde #KohLanta en replay là et le jury final quand vincent et laetitia arrivent ils sont tous insupportables ??? genre mathieu « je dis pas bonjour aux traîtres » mais wsh t’es sorti du jeu frérot — (@troughtime) May 15, 2021

Le comportement de Mathieu immature j’avais vu ça. Mec calmes toi c’est qu’un jeu. T’as perdu t’aurais jamais pu gagner avec ton comportement de gamin. #KohLanta — Can you feel the Sunshine? ≷ (@byuntifulss) May 15, 2021

mathieu "je dis pas bonjour aux traitres" il est tellement dramatique est ce qu'il sait qu'ils sont tous éliminés, que c'est un jeu et que ça sert plus rien de se prendre la tête maintenant #kohlanta — nathan (@tenseokmin) May 15, 2021

Mathieu quand il a vu Vincent arriver #KohLanta pic.twitter.com/txLpomJrkn — iamJwalt (@iamjwalt) May 15, 2021

En retard, mais le comportement de Mathieu Shanince et Myriam à l’arrivée de Vincent, entre refus de dire bonjour et rire mauvais, confirme juste leur mauvais fond #KohLanta — M. (@nonam_iti) May 15, 2021

Par Clara P