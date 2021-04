Koh-Lanta 2021 - Maxine : ce message de Laure qui a fait réagir son compagnon

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Une édition 2021 qui a été tournée en Polynésie française, sur les terres de Teheiura. D'ailleurs, ce dernier a fait une apparition surprise dans l'émission. Depuis le début de la compétition, des éliminations ont eu lieu. Celle de Candice a particulièrement fait réagir les téléspectateurs, et pour cause : la co-capitaine de l'équipe rouge a été dupée par Laure et Maxine, deux aventurières de son équipe qu'elle considérait comme ses alliées.

Afin de l'éliminer, ces dernières lui ont fait croire qu'elle n'était pas en danger. Leur but : qu'elle ne joue surtout pas son collier d'immunité. Un stratagème qui a marché à la perfection, Candice n'ayant pas utilisé son précieux sésame. Mais cette stratégie n'a pas plu à tout le monde, à commencer par Jérémy, un ancien candidat de "Koh-Lanta". Et c'est sur Twitter qu'il a partagé son avis, peu après la diffusion de l'épisode 4 sur TF1. "Elle me dégoûte cette stratégie de s'attirer la confiance de la fille la plus seule et moins en confiance du groupe", postait-il.

"Mon binôme de vie"

Maxine et Laure ont tissé des liens très forts dans "Koh-Lanta, les armes secrètes". Inséparables, les deux aventurières pourraient réussir à aller loin dans le jeu. En attendant, c'est sur la Toile qu'elles partagent leur ressenti au fil de la diffusion de l'aventure sur les écrans. Le 13 avril dernier, Laure a posté une touchante déclaration d'amitié à son alliée de toujours. "Mon binôme d’aventure, mon binôme de vie !! Nul doute que ce 'Koh-Lanta', je ne l’ai pas fait seule, mais à deux ! Moi qui pensais me battre pour moi je me suis battu pour nous ! Je pensais vivre une aventure de malade mais grâce à toi, j’en est vécu une encore bien plus belle ! Des rencontres comme celle-là c’est une fois dans sa vie... et c’est inexplicable !" a-t-elle posté.

Un message qui a fait réagir Benjamin Bonzi, le petit ami de Maxine. "Doucement. Tu la vois déjà plus que moi", s'est-il amusé. En couple depuis plusieurs années, Maxine et Benjamin Bonzi vivent une relation à distance, comme l'aventurière l'a confié au magazine Public. En effet, le jeune homme de 24 ans est souvent amené à se déplacer pour les besoins de sa carrière, lui qui est joueur de tennis. "On ne se voit pas souvent parce qu'il est très pris par ses tournois... Mais ça me convient cette relation à distance. J'adore mon autonomie, il n'y a aucune routine entre nous et quand on se retrouve, c'est trop bien !" disait-elle.

Par Clara P