Koh-Lanta 2021 - Maxine : comment elle a rencontré son compagnon Benjamin Bonzi

Le 12 mars dernier, lors du lancement de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes", les téléspectateurs ont fait la connaissance de 20 nouveaux aventuriers anonymes, dont celle de Maxine. À 25 ans, la jolie blonde est journaliste sportive, mais aussi animatrice TV. Dans son portrait, elle a évoqué sa passion pour le sport. "C'est toute ma vie", dit-elle. Ancienne sportive de haut niveau, l'aventurière de "Koh-Lanta" a fait six ans de gymnastique acrobatique et cinq ans de plongeon. Mais alors qu'elle s'apprêtait à participer à l'évènement de sa vie, un coup dur a stoppé net son ascension. "J'étais en route vers les Jeux Olympiques de Rio 2016. J'étais à ça, mais j'ai fait un burn-out. J'ai complètement craqué six mois avant l'échéance. C'est mon seul échec sportif", explique-t-elle.

Une "relation à distance", mais...

Côté coeur, Maxine n'est pas célibataire. En effet, elle partage depuis plusieurs années la vie de Benjamin Bonzi, un joueur de tennis connu. Il a démarré sa carrière professionnelle en 2014 et est âgé de 24 ans. Dans une interview qu'elle a donnée au magazine Public, la candidate de "Koh-Lanta" a accepté de revenir sur les coulisses de leur rencontre. "Benjamin et moi, on se connaît de vue depuis l'Insep", a-t-elle commencé. Mais à ce moment-là, la jolie blonde n'a que le sport en tête. "Moi, à 15 ans, les mecs ne m'intéressaient vraiment pas !" a-t-elle lancé.

Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils se recroisent, dans un contexte bien particulier. "Hasard de la vie, je tombe sur lui à Roland Garros en 2018 alors que j'y travaille en tant qu'hôtesse. J'étais chargée de transporter les joueurs des loges au terrain, du coup il est monté dans ma petite golfette... Et voilà !", a-t-elle raconté. Depuis, les tourtereaux filent le parfait amour. Et c'est à Marseille qu'ils habitent, dans un appartement. Souvent, Benjamin Bonzi est amené à se déplacer pour les besoins de sa carrière. Une situation qui ne gêne en rien la jeune femme. "On ne se voit pas souvent parce qu'il est très pris par ses tournois... Mais ça me convient cette relation à distance. J'adore mon autonomie, il n'y a aucune routine entre nous et quand on se retrouve, c'est trop bien !" a-t-elle dit.

Par Clara P