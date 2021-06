Koh-Lanta 2021 : Maxine critiquée après sa victoire à l'orientation, elle réplique

Presque trois mois après son lancement sur TF1, la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les armes secrètes" prend fin ce vendredi 4 juin 2021. La semaine dernière, les cinq finalistes en course ont disputé la redoutable course d'orientation. Au terme de plusieurs heures de recherche, Maxine, Jonathan et Lucie ont décroché leur place sur les mythiques poteaux de la compétition. Quant à Laure et Arnaud, ces derniers ont été éliminés.

Maxine a remporté son ticket pour la finale de cette édition 2021 grâce à un gros coup de chance. En effet, alors qu'elle n'avait pas trouvé la balise, elle est tombée par hasard sur le poignard qui a scellé sa victoire. "Je savais que Laure et Arnaud avaient la direction. J'ai cherché à côté d'eux, je suis allée dans l'eau, j'ai soulevé un rocher, il était dessous. Là, Denis, c'était un coup de chance. C'est clairement un coup de chance", a-t-elle dit à Denis Brogniart. "Je ne me sens pas méritante, sur celle-ci. En plus, c'est face à mon binôme donc ça me touche d'autant plus", a-t-elle poursuivi.

"Au centre de toute cette haine"

Sur les réseaux sociaux, Maxine a été la cible de nombreuses critiques d'internautes qui ont pointé du doigt la façon dont elle a trouvé le poignard. "Moi quand j'ai vu que Maxine a trouvé le poignard alors qu'elle n'a rien fait", a posté l'un d'entre eux. "Elle trouve le poignard sans aucun mérite", a poursuivi un autre. Dans sa story Instagram, la principale intéressée a tenu à répondre à ses détracteurs.

"Je voulais vous dire quelques mots par rapport aux insultes que l'on peut recevoir tout au long de cette aventure. Je ne pensais pas un jour me retrouver au centre de toute cette haine. Alors, grosse pensée pour ceux qui le vivent quotidiennement ou qui l'ont déjà vécu. Je trouve ça dommage d'en arriver là et que certaines personnes voient tout de façon négative", a-t-elle dit. Dans la suite de sa prise de parole, la compagne de Benjamin Bonzi a adressé un message à ceux qui la soutiennent. "Un énorme merci à ceux qui me soutiennent pour votre bienveillance, parce qu'au final, vous êtes beaucoup plus nombreux et ça me touche énormément. Merci à vous, merci de faire en sorte que cette aventure reste belle jusqu'au bout", a-t-elle conclu.

KohLanta2021 Maxine quand elle trouve le poignard alors qu'Arnaud avait tout trouvé mais j'étais dingue mais si elle gagne Koh Lanta, je pète un câble car elle a bien prouvé qu'elle ne mérite pas la victoire. Le seul qui le mérite c'est Jonathan. — Marc (@Freezorex) May 29, 2021

Maxine, c'est pas dans le poteau qu'elle a planté son poignard, c'est dans le dos de Laure et Arnaud #KohLanta — Shyrokee (@shyrokee) May 28, 2021

Franchement , Maxine elle a fait quoi dans ce koh Lanta mis à part jouer a l'hypocrite avec les gens , et la , bing , elle trouve le poignard dans aucun mérite #KohLanta — yanof (@yanof5) May 28, 2021

Moi quand j'ai vue que Maxine a trouvé le poignard alors qu'elle n'a rien fait. #kohlanta pic.twitter.com/vToZ5tlfTd — Emiiii (@BrukselkaEmi) May 28, 2021

Par Clara P