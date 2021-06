Koh-Lanta 2021 : Maxine critiquée depuis sa victoire, Moundir prend sa défense

Après de nombreuses semaines d’attente, Maxine a finalement remporté Koh-Lanta, les armes secrètes face à Lucie. Mais si la journaliste et ancienne championne de gymnastique peut être fière de son parcours, elle a rapidement été la cible de nombreuses critiques. Auprès de nos confrères de Voici, Maxine a réagi aux attaques sur la Toile : "Depuis le début de l’aventure, je prends beaucoup de distance par rapport à ça. Je lis très peu Twitter et les commentaires sur Instagram. Tout ce que je vois, c’est beaucoup d’amour, ça ne m’a pas gâchée la fête. Au contraire, j’ai passé un super week-end en famille et avec Laure aussi samedi. C’était cool". Maxine a également répondu aux gens qui assurent que sa victoire était courue d’avance : "Je leur réponds de venir faire l’aventure et d’essayer, on verra ce qu’ils font ! C’est toujours facile de commenter quand on regarde la télé. Koh-Lanta, il faut y être pour comprendre. C’est une aventure très difficile".

"Il faut arrêter de frapper sur les candidats"

Maxine avait également répondu à la skieuse acrobatique Marie Martinod qui a vivement critiqué le parallèle que maxine a fait entre les Jeux Olympiques et sa participation à Koh-Lanta : "Ça m’a assez surprise parce que Marie Martinod, j’ai l’habitude de l’entendre aux commentaires sur RMC. C’est une très bonne amie à un ami à moi d’ailleurs ! Mais je peux comprendre qu’en tant que sportive, ça puisse être compliqué à comprendre. Mais loin de moi l’idée de comparer Koh-Lanta aux Jeux olympiques. C’est incomparable ! Elle ne l’a pas pris dans le bon sens. Je disais que c’était mes Jeux Olympiques à moi et ma revanche". Heureusement, Maxine peut compter sur le soutien des candidats, mais également sur celui de Moundir.Invité sur l’antenne de Sud Radio ce mardi 8 juin, Moundir a pris La défense de Maxine : "Bravo à Maxine. Il faut arrêter de frapper sur les candidats, c'est vraiment casse-bonbons ! Ce n'est qu'une émission, d'abord il faut avoir un grand courage pour aller à Koh-Lanta, parce qu'on y laisse sa santé et encore bravo à elle. Arrêtez de faire chier les candidats, ils ont fait une aventure, foutez-leur la paix !".

Par Alexia Felix