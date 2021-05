Koh-Lanta 2021 - Maxine en couple : nouvelle photo complice avec Benjamin Bonzi

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 nouveaux candidats anonymes, dont celle de Maxine. Ex-membre de l'équipe rouge, la jeune femme de 25 ans s'est liée d'amitié avec Laure sur le camp. Ensemble, elles ont mené un jeu de dupes fatal pour éliminer Candice. En effet, les deux alliées lui ont fait croire qu'elle n'était pas en danger pour qu'elle ne sorte pas le collier d'immunité qu'elle possédait. Un stratagème qui a fonctionné à la perfection, l'instructrice en survie ayant été éliminée, à son grand étonnement.

La suite de l'aventure s'est bien déroulée pour Maxine. Après avoir participé au choc des ambassadeurs face à Vincent - et Laure, troisième participante - la jolie blonde a su trouver sa place sur le camp réunifié. Si elle s'est sentie en danger lors des destins brisés à cause du binôme qu'elle formait avec Thomas, elle a pu compter sur Lucie qui l'a sauvée lors du conseil grâce à l'arme secrète la plus puissante du jeu, le bracelet noir. Avec son pouvoir, elle a pu déposséder Laëtitia de son collier d'immunité et le lui transmettre, ce qui l'a protégée elle et Thomas. Pour Vincent et Laëtitia, ce rebondissement a marqué la fin de leur aventure.

Enlacés à Cassis

Côté coeur, Maxine n'est plus un coeur à prendre. En effet, depuis plusieurs années, elle file le parfait amour avec Benjamin Bonzi, un joueur de tennis de 24 ans. Dans une interview qu'elle a accordée au magazine Public, la candidate de "Koh-Lanta" s'était confiée sur leur rencontre. "Benjamin et moi, on se connaît de vue depuis l'Insep. Moi, à 15 ans, les mecs ne m'intéressaient vraiment pas", disait-elle. Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils se recroisent, dans un contexte bien particulier. "Hasard de la vie, je tombe sur lui à Roland Garros en 2018 alors que j'y travaille en tant qu'hôtesse. J'étais chargée de transporter les joueurs des loges au terrain, du coup il est monté dans ma petite golfette... Et voilà !" poursuivait-elle.

Dans ce même entretien, Maxine a précisé vivre une histoire d'amour à distance avec Benjamin Bonzi, ce dernier étant souvent en déplacement pour sa carrière sportive. Du coup, sur Instagram, la jeune femme ne manque pas de lui adresser des messages parfois enflammés, et ce en légende de photos sur lesquelles elle s'affiche complice avec lui. Après avoir posté un premier cliché souvenir il y a plusieurs jours, elle a réitéré l'expérience sur la Toile. Et c'est à Cassis que les deux amoureux ont immortalisé ce moment. "@benbonzi, est-ce que tu souviens ce qu'on regardait à l'horizon ? Trop hâte de te retrouver", a-t-elle posté en légende.

Par Clara P