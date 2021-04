Koh-Lanta 2021 : Maxine et Laure critiquées, Candice les défend malgré leur trahison

Le 12 mars dernier, lors du lancement de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" sur TF1, les téléspectateurs ont fait la connaissance, entre autres, de Candice. Instructrice en survie, cette dernière n'a pas perdu de temps pour donner des conseils aux aventuriers de son équipe afin d'améliorer leur quotidien sur le camp. Mais son comportement a finalement agacé certains d'entre eux, à commencer par Laure et Maxine. La semaine dernière, dans l'épisode 4 diffusé le 2 avril sur TF1, les deux aventurières ont mené une stratégie pour l'éliminer, avec la complicité des garçons. Ainsi, elles ont tout fait pour que cette dernière ne joue pas son collier d'immunité trouvé un peu plus tôt avant le conseil et dont elle leur avait dévoilé l'existence.

"L'idée est venue de Laure, en fait, juste après que Candice nous ait annoncé avoir découvert un collier d'immunité", a expliqué Maxine à Télé-Loisirs. "Moi, je l'ai totalement soutenue, et on a donc décidé de lui faire croire que tous les votes allaient se porter contre Magali lors du conseil. Ça a étonnamment bien fonctionné", a-t-elle poursuivi. En effet, Candice a été éliminée. "Je suis un peu dégoûtée que ça tombe sur moi et de la manière dont ça a été fait. Ça m'a beaucoup étonné que ça vienne d'elles, des valeurs qu'elles voulaient transmettre l'une et l'autre, j'ai été très, très surprise", nous a-t-elle confié.

"Insultes" et "haine" sur les réseaux

Une fois l'épisode diffusé, Candice a réagi à son élimination de "Koh-Lanta" sur Instagram. "Je ne peux pas cacher ma frustration, mais ça reste une expérience extraordinaire ! Des rencontres géniales, des paysages de folie, des moments forts... Je suis vraiment fière d'avoir pu participer à ce beau challenge. Je suis également fière d'être restée fidèle à mes valeurs jusqu'au bout ! Une immense envie de revanche, d'avancer, de relever de nouveaux défis... m'anime aujourd'hui ! Pleins de beaux projets et aventures à venir !" postait-elle.

Sur les réseaux sociaux, Laure et Maxine ont été vivement critiquées, certains jugeant leur façon d'avoir éliminé Candice un peu trop brutale. Cette dernière a décidé de calmer les choses sur sa page Instagram. "Je vois que les réseaux ont aussi un côté un peu pervers où certains se permettent des insultes et de la haine... Sachez que vous soyez d'accord ou non avec telle ou telle manière de jouer ou de faire de la stratégie, 'Koh-Lanta' reste un jeu et ça ne justifie pas de telles réactions... Ça ne changera en rien l'issue du jeu, mais ça peut profondément blesser ! N'oubliez pas que vous parlez à des êtres humaines ! Alors oui, vous pouvez donner votre avis, mais restez dans la bienveillance, je compte sur vous", a-t-elle écrit.

Par Clara P