Koh-Lanta 2021 : Maxine et Laure, des "championnes" de la trahison ? Twitter se lâche

Depuis le début de l'aventure, Laure et Maxine ont prouvé qu'elles étaient des candidates redoutables. Avec Candice, elles n'ont pas hésité à monter un jeu de dupes qui a fonctionné à la perfection. Souvenez-vous : elles ont réussi à convaincre l'instructrice en survie qu'elle n'était pas en danger sur le camp pour que cette dernière ne sorte pas son collier d'immunité. Une stratégie qui a marché à la perfection, puisque l'ancienne co-capitaine des rouges a été éliminée, à la surprise générale. Après la réunification, Laure et Maxine ont su garder leur place dans le jeu. Et si elles n'étaient pas ensemble lors des destins liés, elles sont parvenues à s'en sortir, notamment en votant contre Vincent, avec lequel elles étaient pourtant alliées depuis le choc des ambassadeurs.

La semaine dernière, dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Magali a été éliminée à l'issue du conseil. Si elle a été la cible de l'arme secrète de Lucie, la doyenne a aussi été trahie par Laure et Maxine. En effet, ces dernières n'ont pas respecté le pacte qu'elles avaient scellé avec elle : celui de ne plus voter contre elle. Une décision qui avait été prise lors du retour de Magali sur le camp après son élimination. Avec l'abandon médicale de Gabin, elle avait pu revenir dans la compétition.

"Elles ont été mauvaises avec Magali"

À Non Stop People, Magali est revenue sur son élimination, réagissant au passage aux votes de Maxine et Laure contre elle. "Je le prends comme les deux premières fois, une troisième trahison. Je ne suis pas surprise, mais extrêmement déçue. Je suis blasée en fait. Je n'ai même pas de mots à rajouter par rapport à ça. Je trouve ça très décevant et désolant. J'ai très bien vu que depuis la réunification, Maxine avait complètement changé son fusil d'épaule et il n'y avait plus de pacte qui tenait pour elle. J'avais encore un peu d'espoir pour Laure. Elle m'avait promis, avec ses larmes, que plus jamais elle ne voterait contre moi. Je pense qu'il y avait une date butoir, mais je n'en étais pas informée, donc forcément (rires)", confiait-elle.

Sur Twitter, des internautes ont réagi à l'élimination de Magali. Et pour certains, Maxine et Laure sont fautives. Qualifiées d'"hypocrites" par certains, les deux alliées rouges ont été la cible de critiques. Leur comportement envers la doyenne n'a pas fait l'unanimité. "Elles ont été mauvaises avec Magali", a posté un internaute. "Maxine et Laure et leur palmarès de traîtrises, des championnes : Magali 2 fois, Candice, Frédéric, Hervé", a continué un autre.

hypocrites un jour hypocrites toujours… pour rappel elles ont pleuré à la 1e élimination de Magali #KohLanta pic.twitter.com/KWsEMzCp01 — Azalee (@MiAzalee) May 22, 2021

Merci Magali de leur avoir rappelé leurs "promesses". #KohLanta

Et Lucie est vraiment la 5ème roue du carrosse. — . (@exiasl) May 21, 2021

Laure et Maxine sont devenues amnésiques ? C'est pas elles qui pleuraient quand Magali est revenue de son elimination ?? "désolée, on t'eliminera plus, merci de nous sauver "... Puréeeee #KohLanta pic.twitter.com/ZaflcvXhy1 — Dou (@dou_sousou) May 21, 2021

Elles ont trahi 2 fois Magali en sortant des excuses différentes c'est grv quand même #KohLanta pic.twitter.com/f40sfIYQYk — Fatma (@fatmaorgana) May 21, 2021

Laure et Maxine ont été mauvaises avec Magali ! #KohLanta — Madame Adesanya (@LalaHenribelle) May 21, 2021

Maxine et Laure et leur palmarès de traîtrises, des championnes : Magali 2 fois, Candice, Frédéric et Hervé ... #KohLanta — Virginie #3028 (@Virginie_ch13) May 21, 2021

Par Clara P